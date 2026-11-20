Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımında, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların trajedisini asla unutmayacaklarını bildirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla paylaşım yapıldı.

BM'nin bugünü Dünya Çocuk Günü ilan etmesiyle, her çocuğun, her yerde temel haklara sahip olduğunun teyit edildiği belirtilen paylaşımda, çocukların yaşam, hayal kurma, neşe ve umut dolu bir geleceğe bakma hakkı olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, " 28 Şubat'ta Minab'da 168 çocuk ve öğretmen, ABD'nin Tomahawk füzeleriyle düzenlediği iki yıkıcı saldırıda hayatını kaybetti. Bu trajediden sağ kurtulan yaklaşık 300 öğrenci, ağır psikolojik travma yaşamaya devam ediyor ve uzun süreli bakım, tedavi ve desteğe ihtiyaç duyuyor." ifadelerine yer verildi.

İran halkının ABD'nin, Minab'daki okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların trajedisini asla unutmayacağı vurgulanan paylaşımda, "Minab'ın masum çocuklarının acılarına ses verelim. Onların anısını onurlandıralım." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda çoğu çocuk 168 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ABD tarafından düzenlendiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA