İran'ın eski lideri Hamaney için devlet töreni düzenleniyor
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da devlet töreni yapılıyor. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden Eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.
Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katılıyor. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı