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Tunceli'de kırmızı benekli alabalık avcılığı 1 Ekim-28 Şubat arasında yasaklandı

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Tunceli'de kırmızı benekli alabalığın üreme dönemi nedeniyle 1 Ekim-28 Şubat arasında tüm akarsularda doğal alabalık avcılığı yasaklandı. DKMP Tunceli Şubesi, yasağa uymayanlara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Tunceli'de kırmızı benekli alabalığın üreme dönemine girmesi nedeniyle avlanması yasaklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesinden yapılan açıklamada, 1 Ekim- 28 Şubat arasında tüm akarsularda doğal alabalık avcılığının yasaklandığı bildirildi.

Su kaynaklarının ve doğal yaşamın korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Yasağa uymayanlar hakkında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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