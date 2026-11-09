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Antalya'daki COP31'de İran Pavilyonu'nda okul saldırısında ölen 168 çocuk anıldı

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Antalya'daki COP31'de İran Pavilyonu'nda okul saldırısında ölen 168 çocuk anıldı
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Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki İran Pavilyonu'nda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda ölen çocuklar için anma köşesi yapıldı. Saldırıda 168'i çocuk 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki İran Pavilyonu'nda ABD- İsrail'in Minab'daki okul saldırısında ölen çocuklar anıldı.

COP31 alanındaki İran Pavilyonu'nda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocuklar için anma köşesi yapıldı.

Burada saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilirken, fotoğrafların arasında "İsrail ve ABD tarafından öldürüldüler" yazısının olduğu bir çerçeve de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulu vurulmuştu.

Saldırıda, 168'i çocuk 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının, ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
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