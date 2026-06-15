Altın neden yükseliyor, yükselmeye devam edecek mi? SON DAKİKA! 15 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. ABD ile İran arasında 28 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmayı sona erdirmeye yönelik anlaşmanın ardından emtia piyasalarında dikkat çekici fiyat hareketleri yaşandı. Anlaşma sonrasında petrol fiyatlarında sert düşüş görülürken, altın ve döviz piyasalarında farklı yönlü hareketler öne çıktı. Peki, altın neden yükseliyor, yükselmeye devam edecek mi? 15 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? Detaylar...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirmeye yönelik anlaşmanın ardından piyasalarda önemli fiyat değişimleri yaşandı. Özellikle petrol fiyatlarında görülen sert düşüş, küresel yatırım araçlarının yeniden fiyatlanmasına neden oldu.

Piyasalarda oluşan beklentilere göre petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyonist baskıların hafiflemesine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Bu süreçte altın fiyatları yükseliş gösterdi ve ons altın 4.325 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Aynı zamanda ABD dolar endeksinde yaşanan düşüş de piyasalardaki hareketliliğin dikkat çeken unsurları arasında yer aldı. Dolar endeksinin yüzde 0,32 değer kaybetmesi sonrasında altın fiyatlarında yükseliş kaydedildi.

Verilere göre altın, söz konusu gelişmelerin ardından yüzde 2,51 oranında değer kazanarak 4.325,53 dolar seviyesine yükseldi.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasalarda altın fiyatlarının geleceğine ilişkin beklentiler yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ancak altının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin kesin değerlendirmeler yapmak mümkün değil.

Mevcut veriler incelendiğinde, ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirmeye yönelik anlaşma sonrasında altın fiyatlarında yükseliş yaşandığı görülüyor. Bununla birlikte piyasalardaki fiyat hareketleri; küresel ekonomik gelişmeler, dolar endeksi, emtia fiyatları ve yatırımcı davranışları gibi çok sayıda faktörden etkilenebiliyor.

Bu nedenle altının gelecekteki yönüne ilişkin herhangi bir tahmin veya yorum yerine, mevcut piyasa verilerinin takip edilmesi önem taşıyor. Güncel fiyatlamalar, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

15 HAZİRAN GRAM ALTIN NE KADAR?

15 Haziran itibarıyla gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Türkiye piyasalarında gram altın 6.436,12 TL seviyesinde işlem görürken, güncel alış ve satış rakamları şu şekilde:

Gram Altın Fiyatı

ALIŞ: 6.438,20 TL

SATIŞ: 6.439,13 TL

Küresel piyasalarda ons altındaki yükselişin etkisi, yurt içi altın fiyatlarında da hissedilmeye devam ediyor.

15 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

15 Haziran tarihinde çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altın fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

Çeyrek Altın Fiyatı

ALIŞ: 10.177,62 TL

SATIŞ: 10.412,36 TL

Yarım Altın Fiyatı

ALIŞ: 20.291,64 TL

SATIŞ: 20.824,73 TL

Tam Altın Fiyatı

ALIŞ: 42.393,00 TL

SATIŞ: 42.787,00 TL

Cumhuriyet Altın Fiyatı

ALIŞ: 42.147,00 TL

SATIŞ: 42.784,00 TL

Ons Altın Fiyatı

ALIŞ: 4.327,80 Dolar

SATIŞ: 4.328,42 Dolar

NOT: Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.