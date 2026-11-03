Bakan Tekin, Malatya'da 28 Şubat'ın mesleki eğitime büyük zarar verdiğini savundu

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Şubat sürecinde alınan kararların mesleki eğitime büyük zarar verdiğini ifade etti.

Tekin, Malatya'da Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Tekin, 28 Şubat sürecinde 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasına geçilmesi ve üniversiteye girişte katsayı düzenlemesinin hayata geçirilmesinin meslek liselerini olumsuz etkilediğini savundu ve şunları söyledi:

"Kendilerini seçilmişlerin üstünde gören, kendilerini demokratik yollarla iş başına gelmiş hükümetlerin patronu olarak gören Milli Güvenlik Kurulu'nun o günkü üyeleri, 'Mesleki eğitimi de biz sizden iyi biliriz' dediler. 'İmam hatip okullarının ve meslek liselerinin ortaokullarını kapatmamız lazım' dediler. 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimi getirdiler. Bu gelince Türkiye'de bir anda her şey allak bullak oldu.

28 Şubat olduğunda Türkiye'de 100 lise öğrencisinden yaklaşık 10 tanesi imam hatip lisesine, 40 tanesi meslek lisesine gidiyordu. 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde ise 100 lise öğrencisinden sadece 2 tanesi imam hatip lisesine, 17 tanesi meslek lisesine devam ediyordu. Bu tablo ülkemizin ekonomisinden iş dünyasına kadar her alanında olumsuzluklara neden oldu."

"ANTİDEMOKRATİK MÜDAHALELER TOPLUMA KARŞI YAPILMIŞTIR"

28 Şubat dönemindeki uygulamaların yalnızca eğitim sistemini değil, Türkiye'nin üretim ve istihdam yapısını da etkilediğini savunan Bakan Tekin, mesleki eğitimde yaşanan gerilemenin nitelikli iş gücü ihtiyacını artırdığını ifade etti.

Tekin, "Bir anda işsiz gençler, herhangi bir konuda becerisini geliştirememiş gençler ortaya çıktı. Diğer tarafta ise nitelikli eleman arayan, nitelikli eleman bulamadığı için üretim yapamayan bir iş dünyası oluştu. 100 öğrencinin 40'ı meslek lisesine giderken iş dünyası kendi halinde bir denge tutturmuştu. Fakat bu sayı 17'ye düşünce her şey altüst oldu. Antidemokratik müdahaleler sadece hükümete karşı yapılmış müdahaleler değildir. Bu müdahaleler topluma karşı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"MESLEKİ EĞİTİMİN YENİDEN GÜÇLENMESİ İÇİN ADIMLAR ATTIK"

28 Şubat sürecinin ardından mesleki eğitime yönelik olumsuz algının uzun yıllar devam ettiğini belirten Tekin, 8 yıllık kesintisiz eğitim sisteminin değiştirilmesi ve katsayı engelinin kaldırılmasıyla meslek liselerinin yeniden tercih edilebilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tekin, "2013 yılında müsteşarlığa başladığımda bu konuyu masaya yatırdık. Mesleki ve teknik eğitimde öğretim programlarını tepeden tırnağa gözden geçirdik. Sahada ihtiyaç duyulmayan programlar kapatıldı, ihtiyaç duyulan programların içerikleri zenginleştirildi. Sektör hızla gelişiyor, sanayicimiz son model makinelerle fabrikalar kuruyor ancak bizim çocuklarımız demode atölyelerde eğitim alıyordu. Bunların hepsini sektörle istişare ederek değiştirdik" dedi.

Bakan Tekin, mesleki eğitimde sektör temsilcileriyle iş birliğinin artırıldığını, eğitim programlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına göre güncellendiğini ve öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirildiğini belirtti.

Kaynak: ANKA