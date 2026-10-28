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Pentagon, İran operasyonlarının maliyetini 47,1 milyar dolar olarak açıkladı

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Pentagon, İran'a yönelik operasyonların 28 Şubat-16 Ekim dönemindeki maliyetini yaklaşık 47,1 milyar dolar olarak açıkladı. Harcamaların yüzde 60'ından fazlası bomba, füze ve mühimmata ayrılırken mühimmat harcamaları 29 milyar dolara ulaştı ve kritik silah stokları azaldı.

ABD'nin, İran'a yönelik askeri operasyonlarını başlattığı 28 Şubat'tan 16 Ekim'e kadar geçen sürede yaklaşık 47,1 milyar dolar harcadığı bildirildi.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta Kongre'ye İran'a yönelik askeri operasyonların maliyetini açıkladı.

Pentagon'un son tahminlerini paylaşmasından bu yana, yaklaşık 6 haftada savaşın maliyeti 3,5 milyar dolar daha arttı.

ABD, 28 Şubat'tan 16 Ekim'e kadar geçen sürede İran'a yönelik operasyonlar için yaklaşık 47,1 milyar dolar harcarken bu harcamaların yüzde 60'ından fazlası bomba, füze ve diğer mühimmatlara ayrıldı.

Bu kapsamda, mühimmat harcamaları 29 milyar dolara ulaştı ve Patriot hava savunma füzeleri dahil bazı kritik silahların stokları azaldı.

Ayrıca ABD, Asya ile Avrupa'daki askeri birliklerinin mühimmat kaynaklarından da yararlandı.

ABD, bölgeye 50 binden fazla asker gönderirken Kara Kuvvetlerinin faaliyetleri için 2,1 milyar dolar, Hava Kuvvetlerinin savaş uçakları ve bombardıman filolarının operasyonları için 7,6 milyar dolar, Deniz Kuvvetlerinin uçak gemileri dahil 20'den fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırması için ise 1,5 milyar dolar harcadı.

Hasar gören veya imha edilen askeri uçaklar ile diğer ekipmanların yenilenmesi için 6,1 milyar dolar, özel operasyon birliklerinin bölgeye sevki ve desteklenmesi için 645 milyon dolar, malzeme ve ekipman sevkiyatı için 92,2 milyon dolar, siber destek operasyonları için ise 14 milyon dolar ve tıbbi destek için de 24,5 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Öte yandan, savaşta 18 ABD askeri hayatını kaybederken, 860'tan fazla asker yaralandı.

ABD yönetimi, yeni silah ve personel temin etmek amacıyla 70 milyar dolar ek bütçe talebinde bulundu.

Pentagon, yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Kaynak: AA
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