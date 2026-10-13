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Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri

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Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
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Azerbaycan'da okullardaki kıyafet kuralı değişikliği sonrası başlayan başörtüsü krizinde 37 kişi gözaltına alınırken, Türkiye'deki 28 Şubat dönemini akıllara getiren protestoların ardından TikTok, Instagram ve Facebook'a erişim kısıtlandı.

  • Azerbaycan'da okullardaki kıyafet kurallarının değiştirilmesiyle başörtülü öğrencilerin okul binalarına girişine izin verilmemesi üzerine protestolar düzenlendi.
  • Protestolarda 37 kişi gözaltına alındı ve başörtülerini çıkarmayı reddeden bazı öğretmenler görevden uzaklaştırıldı.
  • Azerbaycan genelinde TikTok, Instagram ve Facebook platformlarına erişim kısıtlandı.

Azerbaycan’da hükümetin okullardaki kıyafet kurallarını değiştirmesinin ardından başlayan başörtüsü tartışmaları giderek büyüyor. Başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasını protesto eden eylemlerde 37 kişi gözaltına alınırken, bazı öğretmenlerin de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Azerbaycan'da hükümet tarafından okullardaki kıyafet kurallarında yapılan yeni düzenleme, ülke genelinde geniş çaplı tartışmalara ve protestolara yol açtı. Yeni kurallar kapsamında başörtülü öğrencilerin okul binalarına girişine izin verilmemesi üzerine veliler ve öğrenciler sokaklara döküldü.

37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Bakü başta olmak üzere ülkenin çeşitli kent ve bölgelerinde okul önlerinde toplanan gruplar “Başörtüsüne özgürlük” sloganlarıyla eylemler gerçekleştirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, okullara alınmayan bazı öğrencilerin okul binalarının önünde yere oturarak ders çalıştıkları görüldü. Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı sert müdahalede bulunduğu eylemler sırasında şu ana kadar 37 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Öte yandan, başörtülerini çıkarmayı reddeden bazı öğretmenlerin de görevlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ

Protesto haberleri ve okul önlerindeki eylem görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Bakü yönetimi dijital mecralara kısıtlama getirdi. Azerbaycan genelinde TikTok, Instagram ve Facebook platformlarına erişim kısıtlandı.

28 Şubat döneminde çekilen bir fotoğraf karesi... 

28 ŞUBAT'I AKILLARA GETİRDİ 

Güvenlik güçlerinin sert tutumu ve yaşanan sahneler kamuoyunda, Türkiye'de 28 Şubat sürecinde yaşanan benzer başörtüsü yasaklarını ve eylemlerini akıllara getirdi. Bölgedeki gerginlik ve adli süreç takip ediliyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (42)

Haber YorumlarıCabbar aga:

Aliyev gizli siyonisttir bunu herkes bilir

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

sen mi karar verdin

yanıt9
yanıt9
Haber YorumlarıMUSA AKTEKİN:

Gizlisimi kaldı zalim Siyonistin bir numaralı destekçisi Siyonistin ta kendisi

yanıt13
yanıt3
Haber Yorumlarıgirilmez:

şimdiye kadar hiç sevmedim bu adamı kararımda yanlış değilmiş ha Afganistan da Taliban, ha bizdeki solcular ha bunlar hepsi aynı

yanıt6
yanıt5
Haber Yorumları5kjbmb79vy:

öyleymiş hatta mason diyelim

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıMurat Aslan:

Türkiye ile ilişkilerini bozmak için alınan karar

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus deniz:

başka siteden haber: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ekim sonunda Ankara'ya geleceği açıklandı."LİDERLER 30 EKİM'DE ANKARA'DA BULUŞACAK.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Alakası yok

yanıt2
yanıt1

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