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Bender Abbas'ta 28 Şubat'tan bu yana 12 kişi öldü, 760 balıkçı teknesi hasar gördü

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İran Yargı Erki Sözcüsü Ali Kazimi, Bender Abbas'ta 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail saldırılarında 12 kişinin öldüğünü, 760 balıkçı teknesinin hasar gördüğünü açıkladı. Kazimi, tekneleri hasar gören balıkçıların sorun yaşadığını, 300 uzmanın bölgede inceleme yaptığını söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Yargı Erki Sözcüsü Ali Kazimi, ülkenin önemli liman kentlerinden Bender Abbas'ta 28 Şubat'tan bu yana ABD- İsrail saldırılarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 760 balıkçı teknesinin ise hasar gördüğünü açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Kazimi, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentini ziyaret etti.

Kazimi, burada yaptığı açıklamada, Bender Abbas'ın ABD- İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana pek çok kez hedef alındığını belirtti.

Saldırılarda şu ana kadar 12 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydeden Kazimi, iskelelerde bağlı halde bulunan çeşitli türdeki 760 balıkçı teknesinin ise hasar gördüğünü söyledi.

Ekmek tekneleri vurulan balıkçılar çeşitli sorunlarla karşı karşıya

Kazimi, geçimini balıkçılıkla sağlayan insanların, teknelerinin hasar görmesi nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla 300 uzmanın bölgede incelemelerde bulunduğunu aktaran Kazimi, hükümet, valilik ve yargı erki olarak sorunların çözümü için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. 7 Temmuz'dan sonra ise İran'ın güney kıyıları yoğun saldırıların hedefi olmuştu.

Kaynak: AA
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