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İran'ın eski lideri Ali Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da Tahran'da düzenlenecek

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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenleri 4-5 Temmuz'da Tahran'da başlayacak, ardından Kum ve Meşhed'de devam edecek.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da başkent Tahran'da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek.

İran devlet televizyonuna göre, eski İran lideri Hamaney'in cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı.

Buna göre ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılacak.

Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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