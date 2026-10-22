Of Kaymakamı Akça, 28 Şubat İlkokulu'nu ziyaret edip öğretmenlerle görüştü

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Of Kaymakamı Eşref Akça, 28 Şubat İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Abdullah Hacıömeroğlu tarafından karşılanan Akça, Hacıömeroğlu'ndan okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşen Akça, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Akça, öğretmenlerin ülkenin geleceği açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Okulda çok iyi bir eğitim atmosferine şahit olduk. Bunu sağlayan okul idaresini ve sizleri tebrik ediyorum. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu da ziyaretinden ve verdiği destekten dolayı Kaymakam Akça'ya teşekkür ederek, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA