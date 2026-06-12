Bloomberg: Bae ve İran, Saldırıların Başlamasından Bu Yana İlk Kez Yüz Yüze Görüştü

WASHINGTON, 12 Haziran (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'dan üst düzey güvenlik yetkililerinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırı başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Bloomberg'in perşembe günü ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre söz konusu görüşme, iki tarafın da geri adım atarak ikili ilişkilerde daha ılımlı bir yaklaşım benimsemeye giderek daha fazla önem verdiğine işaret ediyor.

Habere göre BAE, İran'ın saldırılarına maruz kalan, ancak gerilimi düşürmek için diplomasiye başvuran Katar ve Suudi Arabistan ile benzer bir yol izlemeye başladı.

İran'ın en çok BAE'yi hedef aldığı, BAE'nin ise birçok kez saldırılara karşılık vererek, Arap komşularına kıyasla İran'a karşı en sert tutumu benimseyen ülke olduğuna dikkat çekildi.

BAE'nin savaştan önce İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu da belirtildi.

Kaynak: Xinhua