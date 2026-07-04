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Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var Haber Videosunu İzle
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'da resmi cenaze töreni başladı. Ülke tarihinin en büyük devlet cenazesi töreninde intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşınırken Trump, "İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni devam ediyor. 

TAHRAN'DAN İNTİKAM SLOGANLARI YÜKSELDİ

Dün devlet töreni ile başlayan ve sadece yabancı devlet adamların ziyaretine izin verilen cenaze töreni, bugün halka açık şekilde yapılıyor. Başkent Tahran'da İmam Humeyni Camii'nde ve çevresinde binlerce kişi Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için toplandı. Kalabalık, "Sözümüz bir! İntikam! İntikam!" sloganları attı. Öte yandan intikamın simgesi olarak görülen kırmızı bayraklar da binlerce kişi tarafından taşındı.

ÜLKE TARİHİNİN EN KALABALIK CENAZE TÖRENİ

Hava sıcaklığı 31 derecelerde seyreden Tahran'da, kalabalığı serinletmek için su püskürtme sistemleri kullanıldı. İranlı yetkililer, cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken, gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek.

OĞLU TÖRENE KATILMADI

Ali Hamaney'in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney, dün düzenlenen devlet törenine güvenlik gerekçesiyle katılmadı. Babasının öldürüldüğü saldırıdan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Hamaney, aynı saldırıda hayatını kaybeden eşi için perşembe günü düzenlenen anma töreninde de yer almadı.

TRUMP: CENAZE TÖRENİ NEDENİYLE BİR HAFTA İZİN VERDİK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı "çok istediğini" savunarak, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için yapılan devlet töreni kapsamında Tahran yönetimine "bir hafta izin verdiğini" söyledi.

Trump, ülke bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla South Dakota eyaletinde yaptığı konuşmada, İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. "İran'ı yerle bir ettikleri" söylemini tekrarlayan Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı "çok istediğini" savundu. Trump, "(İran'a) Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik." ifadesini kullandı.

HAMANEY 9 TEMMUZ'DA DEFNEDİLECEK

Hamaney ve aile üyeleri için yarın halka açık tören devam edecek. 6 ve 7 Temmuz'da cenaze, Tahran'ın diğer bölgelerinden geçtikten sonra Kum şehrine götürülecek. Hamaney'in naaşı, daha sonra 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülerek sergilenecek. Hamaney'in naaşı, Irak'ın ardından İran'a geri getirilecek ve 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Reza türbesinde defnedilecek.

Geçtiğimiz mart ayında yapılması planlanan cenaze töreni, ABD ve İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ertelenmişti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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