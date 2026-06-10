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Milli Eğitim Bakanı Tekin: İmam Hatip Okullarını Uluslararası Bir Marka Haline Getireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Tekin: İmam Hatip Okullarını Uluslararası Bir Marka Haline Getireceğiz
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarının uluslararası bir marka haline getirileceğini belirterek, 28 Şubat sürecinde yaşanan haksızlıkları hatırlattı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İmam hatip okullarını uluslararası bir marka haline getireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 'Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Bakan Tekin, imam hatip okullarının milletin talebiyle yükseldiğini söyleyerek, "Türkiye'de milletin inancına, kültürüne ve hayat tarzına müdahale edilmek istendiği her dönemde, imam hatip camiamız da bu müdahalelerin merkezinde yer almıştır. Yakın tarihimizin en ağır kırılmalarından biri olan 28 Şubat süreci, bunun en acı örneklerinden biri olarak hafızalarımızdadır. 28 Şubat'ta vesayet aklı, milletin evlatlarını kendi kökleriyle buluşturan bu mekteplerin önünü kesmeye çalıştı. Önce 8 yıllık kesintisiz eğitim düzenlemesiyle imam hatip ortaokullarının kapıları kapatıldı. Ardından katsayı adaletsizliğiyle gençlerimizin emeği, hayali ve istikbali yok sayıldı. Bir genç düşününüz; gecesini gündüzüne katmış, alnının teriyle bir üniversite hayali kurmuş. Fakat sınavın daha başında, tercih ettiği okul sebebiyle önü kesiliyor, puanı kırılıyor, istikameti değiştiriliyor. Tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik hayali kuran nice evladımız, imam hatipli olduğu için kendi ülkesinde haksızlığa uğradı" diye konuştu.

Bakan Tekin, dünyada dini de dünyayı da ilmi de irfanı da aynı çatı altında okutan imam hatip modelinin bir benzerinin olmadığını ifade ederek, "Bu, asırlık medeniyetimizin süzülüp bize emanet ettiği, tamamen kendimize has bir birikim. Bugün evladına hem sağlam bir din eğitimi vermek, hem de onu çağın bilgisiyle, teknolojisiyle donatmak isteyen ne kadar ülke varsa, çareyi dönüp dolaşıp gelip bizim tecrübemizde buluyor. Şükürler olsun ki Rabb'imiz bu millete böyle köklü bir birikimi, bugün de onu dünyayla paylaşacak imkanı ve gücü nasip etti. Bize düşen, elimizdeki bu nimetin kıymetini bilmek onu en doğru, en yetkin şekilde değerlendirmektir. Allah'ın izniyle, bu özgün modeli daha güçlü, daha kurumsal bir şekilde dünyaya açacak, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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