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Tayland: 10 Geminin Hürmüz Boğazı'ndan Güvenli Şekilde Ayrılmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Tayland: 10 Geminin Hürmüz Boğazı'ndan Güvenli Şekilde Ayrılmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz
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Tayland Dışişleri Bakanlığı, 28 Şubat'tan bu yana Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 gemiden 10'unun güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını, son geminin de yükleme işlemlerinin ardından ayrılmasının beklendiğini açıkladı.

BANGKOK, 1 Temmuz (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanlığı, Tayland bandıralı gemilerin ve Taylandlı işletmecilerle bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde ayrılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlık salı günkü açıklamasında 28 Şubat'ta kapanmasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 Tayland bandıralı gemi ve Taylandlı işletmeciler tarafından kiralanan gemilere yardım etmeye yönelik çabaları sonucunda, gemilerden 10'unun güvenli bir şekilde boğazdan ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, şu an itibarıyla sadece "Hatthaya Naree" adlı geminin yükleme yapmak üzere Hürmüz Boğazı bölgesinde olduğu ve işlemlerin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede bölgeden ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

Bu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten bakanlık, son gemi de güvenli şekilde bölgeden ayrılana dek gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini ve durumu yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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