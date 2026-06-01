Cerrahpaşa’da “28 Şubat” tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi Dr. Ersin Ulu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ulu, paylaşımında dini kimliği nedeniyle hedef alındığını ve son günlerde kendisine yönelik sistematik bir linç kampanyası yürütüldüğünü iddia etti. Yaklaşık 25 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladığını belirten Ulu, bugüne kadar inancını gizlemediğini ve zaman zaman ötekileştirildiğini hissettiğini ifade etti. Son günlerde yaşananların ise farklı bir boyuta ulaştığını savundu.

“DİNİ KİMLİĞİM NEDENİYLE HEDEF ALINDIM” İDDİASI

Dr. Ersin Ulu, açıklamasında özellikle dini kimliği üzerinden hedef gösterildiğini öne sürdü. Bazı akademik çevrelerin kendisine karşı organize şekilde hareket ettiğini iddia eden Ulu, anabilim dalı içinde gerçekleştirildiğini belirttiği toplantılar ve meslektaşları arasında yaşanan gerilime dikkat çekti. Ulu’nun açıklamalarında kullandığı “ 28 Şubat vari bir linç girişimi” ifadesi ise sosyal medyada geniş tartışma yarattı. Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak görülen 28 Şubat sürecine yapılan bu gönderme, konunun kısa sürede daha geniş kitleler tarafından konuşulmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI TEPKİLER GELDİ

Dr. Ulu’nun paylaşımının ardından sosyal medyada farklı görüşler gündeme geldi. Bazı kullanıcılar Ulu’ya destek mesajları paylaşırken, bazı kullanıcılar ise iddiaların tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini belirtti. Tartışma, akademik kurumlarda fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve çalışma ortamında eşitlik gibi başlıkları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle üniversitelerde farklı kimlik ve görüşlere sahip akademisyenlerin çalışma koşulları, sosyal medyada yapılan değerlendirmelerin ana konuları arasında yer aldı.

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin üniversite yönetiminden veya ilgili anabilim dalından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu, Dr. Ersin Ulu’nun iddialarına ilişkin taraflardan gelecek açıklamalara odaklandı. Akademik çevrelerde başlayan tartışmanın önümüzdeki günlerde daha geniş bir gündem oluşturması beklenirken, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da dikkat çekmeye devam ediyor.

