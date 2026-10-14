28 Şubat dönemi olayı nedir? 28 Şubat döneminde ne oldu?

28 Şubat süreci, Türkiye'de siyaset, eğitim ve toplumsal yaşam üzerinde etkili olan gelişmelerle gündeme geldi. 1997 yılında Millî Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlayan süreçte Refah-Yol hükümetine yönelik baskılar artarken, başörtülü öğrenciler ve kamu çalışanlarına yönelik uygulamalar da tartışma konusu oldu. 28 Şubat döneminde ne oldu, sürecin sonuçları nelerdi? İşte 28 Şubat sürecinin tarihçesi ve öne çıkan gelişmeler…

28 ŞUBAT DÖNEMİ OLAYI NEDİR?

28 Şubat süreci, 28 Şubat 1997'de Türkiye'de yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeleri ifade ediyor. Dönem, askerî yönetimin siyasi kararlar üzerindeki etkisi, Refah-Yol hükümetine yönelik baskılar ve özellikle başörtüsü, eğitim ve kamu kurumlarındaki uygulamalarla hafızalara kazındı.

28 ŞUBAT DÖNEMİNDE NE OLDU?

28 Şubat 1997'de toplanan Millî Güvenlik Kurulu, laiklik vurgusu taşıyan bir dizi karar aldı. Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Refah-Yol hükümeti üzerindeki baskılar arttı ve süreç, Erbakan'ın 18 Haziran 1997'de istifasıyla sonuçlandı. Sonraki dönemde başörtülü öğrencilerin eğitim hayatında karşılaştığı kısıtlamalar, kamu çalışanlarına yönelik uygulamalar ve imam hatip liselerindeki eğitim düzenlemeleri tartışmaların merkezinde yer aldı. Bu gelişmeler, Türkiye siyasi tarihinde 28 Şubat süreci olarak anılıyor.