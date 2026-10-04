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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü alabalık avını 1 Ekim-28 Şubat arasında yasakladı

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü alabalık avını 1 Ekim-28 Şubat arasında yasakladı
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Bayburt'ta alabalık avcılığı, üreme döneminde koruma amacıyla 1 Ekim-28 Şubat arasında yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tarihlerde avcılık yapılmaması gerektiğini hatırlatarak popülasyonun korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin amaçlandığını bildirdi.

Bayburt'ta alabalıkların üreme döneminde korunması amacıyla 1 Ekim- 28 Şubat tarihleri arasında alabalık avcılığı yasaklandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu tarihler arasında avcılık yapılmaması gerektiği hatırlatıldı. Uygulamayla su kaynaklarındaki alabalık popülasyonlarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Uyarıda, "Su kaynaklarımızı koruyalım, alabalık popülasyonlarının devamlılığını sağlayalım, doğal yaşamı birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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