Tekin, bu yıl 100 ortaokul mezununun 45'inin meslek lisesine gittiğini söyledi

ŞİLE Ayet Azar Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1980'li, 1990'lı yıllarda bu ülkede mesleki ve teknik eğitim veren okullar sınavla öğrenci alan okullardı. Maalesef 28 Şubat 1997'de bundan rahatsız olan birileri çıktı. Meslek lisesine giden çocukların önüne katsayı engeli getirildi ve meslek lisesi mezunları maalesef bu ülkede ikinci sınıf çocuk, ikinci sınıf genç pozisyonuna sürüklendi. Böyle bir Türkiye'yi yaşadık. İmam Hatip okullarında öğrenci oranı yüzde 2'lere düştü, mesleki ve teknik eğitimde de yüzde 17'lere kadar düştü. Bugün geldiğimiz noktada, bu yıl ortaokulu bitiren 100 öğrencinin 45 tanesi meslek lisesine gitti. Toplam ortalamamız da yüzde 43" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki programları kapsamında Şile Belediyesi'ni ziyaret etti. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve belediye personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tekin, ardından Şile Ayet Azar Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Tekin'i okul girişinde öğrenciler karşıladı. Program 11'inci sınıf öğrencisi Yasir Efe Fillik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

'İSTANBUL'DA RESMİ AÇILIŞ YAPMAMIZI BEKLEYEN 200'E YAKIN OKULUMUZ VAR'

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İstanbul'da açılışı için resmi açılış yapmamızı bekleyen 200'e yakın okulumuz var, 180 küsur en son rakam. Sayın Cumhurbaşkanımızın programının uygun olduğu bir anda açılışlarını yapacağız. Bu bahsettiğim okullar kamu kaynaklarından yaptığımız okullar. Yani genel bütçeden, İl Özel İdarelerinden, İKOP'tan yaptığımız okullar. Bunların açılışları için biz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ayrı bir program organize etmek istiyoruz. Ama ben Milli Eğitim Bakanı olarak sadece hayırseverlerimizin yaptığı okulların açılışına gidiyorum. Gitme sebebim de şu; hayırseverimize öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve katılımcıların huzurunda teşekkür etmek, 'Allah razı olsun' demek, 'Allah hayrınızı kabul etsin' demek. Ben bunun için buradayım. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun" diye konuştu.

'2002 ÖNCESİ TÜRKİYE İLE İLGİLİ O MEKTUPLARDA ÇOK ENTERESAN ANEKDOTLAR VAR'

Bakan Tekin, "Dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit bir proje başlatıyor. ve diyor ki, 'Cumhuriyet'in 100. yılına mektup yazalım. Cumhuriyet'in 100. yılına herkes nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti hayal ettiğini anlatsın.' Bir kampanya başlıyor, PTT de bu kampanyayı yönetiyor. Bu kampanyada eğitim için yazılan talepler, öneriler, Türkiye hayalleriyle ilgili mektuplar, 2023 yılı 29 Ekim günü PTT tarafından Milli Eğitim Bakanı olarak şahsıma ulaştırıldı, getirildi. Bu mektupları tek tek okuduk. 2002 öncesi Türkiye ile ilgili o mektuplarda çok enteresan anekdotlar var. ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin genç nesline hiç yakışmayan bir eğitim-öğretim ortamı söz konusu. Fiziki kapasite açısından baktığımızda o mektuplarda öğretmenlerimiz şöyle bir şeyi hayal ediyorlar; diyorlar ki, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders yapabiliriz.' Bakın, öğretmenimiz 45-50 kişilik sınıflarda ders yapmayı hayal ediyor. Yani muhtemelen 70-80 kişilik sınıflarda ders yapıyor. Bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında içerisinde çocuklarımızın tuvalet ihtiyacını giderebileceği okullarımız olur' diyor. Demek ki okul binalarımız hangi fiziki kriterlere sahip olduğunu görelim" ifadelerini kullandı.

'PISA YÖNETİCİLERİ "TÜRKİYE SON 20 YILDA BİR EĞİTİM, OLAĞANÜSTÜ BİR EĞİTİM DEVRİMİ YAŞADI" İFADELERİNİ KULLANDILAR'

Bakan Tekin, "Bir başka husus, ülkelerin eğitim-öğretim altyapılarını uluslararası arenada hem fiziki altyapı kapasitesi, hem insan kaynağı kapasitesi, hem de akademik nitelikleri itibarıyla değerlendiren genel geçer, herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tane yapı var. OECD bünyesinde kurulmuş olan PISA değerlendirme mekanizması. 2003 yılında Türkiye ilk defa katıldığı PISA döngüsünde 38 OECD üyesi ülke arasında hiçbir alanda ilk 30'un içerisine giremiyor. Şimdi dönüyoruz, bugünün Türkiye'sine bakıyoruz. Çok değil, daha bundan 10 gün önce Bratislava'da OECD'nin 2025 değerlendirme toplantısı yapıldı. Orada OECD yöneticileri ve PISA yöneticileri Türkiye ile ilgili şu ifadeleri kullandılar: 'Türkiye son 20 yılda bir eğitim, olağanüstü bir eğitim devrimi yaşadı.' Bakın bu çok önemli. Hem fiziki yapılarımızın niteliği itibarıyla böyle, hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından, insan kaynağı açısından böyle" dedi.

'MESLEK LİSESİNE GİDEN ÇOCUKLARIN ÖNÜNE KATSAYI ENGELİ GETİRİLDİ'

Bakan Tekin, "Türkiye, Cumhuriyetle beraber, Cumhuriyet öncesinde başlayan mesleki eğitim hareketlerini gerçekten çok ciddi şekilde ivme kazandırdı. 1980'li, 1990'lı yıllara geldiğimizde bu ülkede mesleki ve teknik eğitim veren okullar ülkenin sınavla öğrenci alan okullardı. Maalesef Türkiye'de 28 Şubat 1997'de bundan rahatsız olan birileri çıktı. Siyasetin başarılı olmasından rahatsız olan, ülkenin gelişmesinden rahatsız olan birileri çıktı ve İmam Hatip liseleri ile meslek liselerinin önünü nasıl kesebiliriz diye bir bildiri yayınladılar, hükümete dayattılar. ve hükümet bunu yapmaktan imtina edince hükümeti yıkıp yeni bir hükümet kuruldu. Akabinde de Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızdaki öğrenci sayıları, ortalamaları yüzde 17'lere kadar düştü. Meslek liselerinin orta kısımları kapatıldı İmam Hatiplerle beraber. Meslek lisesine giden çocukların önüne katsayı engeli getirildi. ve meslek lisesi mezunları maalesef bu ülkede ikinci sınıf çocuk, ikinci sınıf genç pozisyonuna sürüklendi. Böyle bir Türkiye'yi yaşadık. İmam Hatip okullarında öğrenci oranı yüzde 2'lere düştü, mesleki ve teknik eğitimde de yüzde 17'lere kadar düştü. 2002'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesiyle beraber yeniden bu 28 Şubat darbesinin yarattığı tahribatı ortadan kaldıracak adımlar atmaya başladık" diye konuştu.

'2013'TEN İTİBAREN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLER YAPTIK'

Bakan Tekin, "2013'ten itibaren Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimde gerçekten devrim niteliğinde işler yaptık. Bakın 2013'ten önce böyle bir tema yoktu. Liselerimizin hepsi standart mesleki ve teknik eğitim lisesiydi. Tematik meslek liseleri de yoktu. Bir meslek lisesi düşünün yan tarafta gastronomi bölümü var, onun yanında muhasebe bölümü var, yanında mobilya dekorasyon bölümü var, karman çorman bir yapı. 2013'ten itibaren mesleki ve teknik eğitimin hem itibarını yükseltmek hem de mesleki ve teknik eğitimde öğrenci alan öğrencilerin yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için çok önemli adımlar atıldı, attık. Bizzat ben bu sürecin içerisindeydim o dönemler Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak. ve bugün geldiğimiz noktada çok önemli bazı hususlar var, bunları söylemem lazım. Bir kere bu yıl ortaokulu bitiren 100 öğrencinin 45 tanesi meslek lisesine gitti. Toplam ortalamamız da yüzde 43. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı