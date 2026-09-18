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Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk

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Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk
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İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'ndan "yasadışı" şekilde geçmeye çalıştığını öne sürdüğü Togo bandıralı "Trend" adlı petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Açıklamada, geminin perşembe gecesi alev aldığı ve durdurulduğu belirtilirken, ABD ordusunun gemiyi "aldatıp kışkırttığı" ileri sürüldü. İran, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından boğaz üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmıştı.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasadışı şekilde geçmeye çalışan Togo bandıralı "Trend" adlı petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu.
  • Vurulan tanker alev aldı ve durduruldu.
  • İran, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü sıkılaştırarak ABD, İsrail ve müttefiklerine ait gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'ndan "yasadışı" şekilde geçmeye çalışarak "ihlalde bulunan" bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu.

TOGO BANDIRALI TANKER ALEV ALDI

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te cuma günü erken saatlerde yayımlanan açıklamada, perşembe gecesi vurulan Togo bandıralı "Trend" adlı petrol tankerinin alev aldığı ve durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD ordusunun "aldatıp kışkırttığı" geminin boğazı "yasadışı" yollarla geçmeye çalıştığı ifade edilirken, su yolundan yasadışı geçiş girişimlerinin "yıkımdan" başka bir işe yaramayacağı uyarısı yapıldı.

"KONTROL HALA BİZDE" MESAJI

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün hala güçlü şekilde ellerinde olduğunu belirten donanma, hiçbir "ihlalcinin" geçişine izin vermeyeceklerini kaydetti.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, ABD, İsrail ve müttefiklerine ait gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua
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