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Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı

Tijen Mergen'den büyük tepki çeken 'Çarşaf' paylaşımı
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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenine katılan ÇYDD ve Rotary Üyesi Tijen Mergen'in, törendeki muhafazakar aileleri hedef alarak "Çarşaflı öğrenciler, takke takan babalar... Daha çağdaş bir portre görmek isterdim" ifadelerini kullanması sosyal medyada infial yarattı. İnsanların kılık kıyafeti üzerinden ayrıştırılmasına tepki gösteren binlerce kullanıcı, gönderinin altına "28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı" yorumlarıyla sert tepki gösterdi.

  • ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde çarşaflı öğrenci ve anneler ile takke takan babalar olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.
  • Mergen, paylaşımında üniversitede daha çağdaş bir portre görmek istediğini ifade ederek yıllar içindeki değişimden burukluk duyduğunu söyledi.
  • Paylaşım sosyal medyada tepki çekti; kullanıcılar 28 Şubat zihniyetinin hortladığı ve ailelerin kıyafetleri üzerinden ayrıştırıldığı yorumlarında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Rotary Üyesi Tijen Mergen, törendeki muhafazakar aile profillerini hedef alan paylaşımıyla büyük tepki çekti. 

TARTIŞMALI MEZUNİYET PAYLAŞIMI

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenine katılan Tijen Mergen, sosyal medya hesabından tören alanındaki ailelerin giyim kuşamlarını hedef alan ifadeler paylaştı. Üniversitedeki profil değişiminden rahatsızlığını dile getiren Mergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar... Türkiye’nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye’deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim."

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI: 28 ŞUBAT RUHU

Mergen'in ailelerin dini tercihleri ve giyim stilleri üzerinden yaptığı bu yorum, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Akademik başarı ve mezuniyet coşkusunun yaşandığı bir günde insanların yaşam tarzı üzerinden hedef alınmasını sert bir dille eleştiren vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

Gönderinin altına binlerce kınama mesajı atılırken, yapılan yorumlarda öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

  • "28 Şubat zihniyeti ve vesayet ruhu yeniden hortladı."
  • "Bilim yuvalarında kılık kıyafet değil, başarı ve fikirler yarışır."
  • "Evlatlarının en mutlu gününde yanlarında olan anne babaları kıyafetleri yüzünden ayrıştırmak çağdaşlık değildir."
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

bu tip haberlere çok daha sık karşılaşacağız seçime kadar..

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran zincirkıran:

içeride değilmi hala

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Haber YorumlarıDragoz:

daha gözaltına alınmamışmı hala çok ayıp

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