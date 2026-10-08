Tahran'da uluslararası uçuşlar Irak Havayolları seferiyle yeniden başladı

Tahran'da uluslararası uçuşlar Irak Havayolları seferiyle yeniden başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle 28 Şubat'ta askıya alınan Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar yeniden başladı. İlk uluslararası seferi Irak Havayolları, Necef'ten kalkan uçakla yaptı; seferlerin iki yönlü sürmesi planlanıyor.
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar yeniden başladı.
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı'nda, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle verilen aranın ardından uluslararası uçuşlar yeniden başladı. Saldırılar nedeniyle 28 Şubat'ta uluslararası uçuşların askıya alındığı havalimanına, bugün ilk uluslararası sefer Irak Havayolları tarafından gerçekleştirildi.
Irak'ın Necef Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı, İmam Humeyni Havalimanı'na başarılı bir iniş yaptı. Söz konusu seferlerin iki yönlü olarak düzenli şekilde sürdürülmesi planlanıyor.