Trump ve Netanyahu, İran’la yapılan savaşın başından beri ilk kez yüz yüze görüştü

Abd Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana ilk defa yüz yüze görüştü.

Abd Başkanı Donald Trump, Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi vesilesiyle ABD'ye gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen görüşme, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu.

Netanyahu ile Trump görüşmesine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da katıldı. Netanyahu, yaklaşık 90 dakika süren görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sektreteri Karoline Leavitt, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "Başkan Trump, Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeleri tamamladı. Her iki görüşme de olumlu ve verimli geçti" dedi.

Trump, Netanyahu ile görüşme öncesinde Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir araya gelmişti.

"Çok iyi ve çok olumlu bir görüşme"

Görüşmenin ardından adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, İsrail basınına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Trump'a İsrail'in İran hakkındaki istihbaratını ve kendi bakış açısını sunduğunu söyledi. "Kritik bir dönemde" olunduğunu söyleyen yetkili, "Başkan Trump, hangi yönde ilerleneceğine karar verecek" ifadelerini kullandı. Yetkili, Netanyahu'nun İran'a yeniden saldırmaktan başka seçenek olmadığı düşüncesinde olduğunu aktardı.

Adı açıklanmayan başka bir İsrailli yetkili ise, Netanyahu'nun Trump ile "çok iyi ve çok olumlu bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirterek, "İkili, tüm konuları, başta İran olmak üzere ele aldı ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme konusundaki ortak kararlılıklarını yineledi" dedi.

Trump ve Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Senatör Lindsey Graham'ın Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmaları bekleniyor.

Netanyahu, protesto edildi

Görüşme sırasında İsrailli yerleşimcileri protesto eden Peace Now (Şimdi Barış) adlı bir kuruluş, ABD Başkanı Donald Trump'a Netanyahu'ya güvenmemesi uyarısında bulunan reklamlar yayınladı. Reklamlar, görüşme sırasında Beyaz Saray'ın çevresinde dolaşan kamyonlar tarafından taşındı. Kamyonda, yasadışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik kundaklama saldırılarını gösteren bir fotoğraf ve üzerinde, "Netanyahu, Smotrich ve Ben-Gvir, yerleşimci şiddetini körüklüyor" mesajı yazıldı.

Görüşme sırasında çeşitli Yahudi kuruluşları da Beyaz Saray'ın karşısında Netanyahu aleyhinde protesto düzenledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı