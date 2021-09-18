YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HABERLERİ

Adres Patent, ISIF 21'de sanayici ve mucitleri bir araya getirecek
Genç yetenekler "geleceğin otonom araçları"nı görücüye çıkardı
Genç yetenekler "geleceğin otonom araçları"nı görücüye çıkardı
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Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum
Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Artık dünya otonom, insansız bir dünyaya doğru gidiyor"
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR'DEN OTONOM ARAÇ YAPAN GENÇLERE DESTEK
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi Açıklaması
SSB Başkanı Demir, "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nın hazırlık etabını takip etti (2)
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TEKNOFEST kapsamında düzenlenen elektrikli araç yarışları öğrencilerin kıyasıya rekabetine sahne oldu
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