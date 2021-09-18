YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HABERLERİ
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Yıldız Teknik Üniversitesi Haberleri

Yıldız Teknik Üniversitesi haber, Yıldız Teknik Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yıldız Teknik Üniversitesi: Adres Patent, ISIF 21'de sanayici ve mucitleri bir araya getirecekYıldız Teknik Üniversitesi - Bugün

Adres Patent, ISIF 21'de sanayici ve mucitleri bir araya getirecek

Yıldız Teknik Üniversitesi: Genç yetenekler 'geleceğin otonom araçları'nı görücüye çıkardıYıldız Teknik Üniversitesi - 18.09.2021

Genç yetenekler "geleceğin otonom araçları"nı görücüye çıkardı

Yıldız Teknik Üniversitesi: Genç yetenekler 'geleceğin otonom araçları'nı görücüye çıkardıYıldız Teknik Üniversitesi - 18.09.2021

Genç yetenekler "geleceğin otonom araçları"nı görücüye çıkardı

Yıldız Teknik Üniversitesi - 17.09.2021
Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Projeleri için 4 Aylık Saha Çalışmaları Sunuldu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda proje yüklenicisi yöneticisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi: Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay nerelidir? Oğuz Atay kaç yaşında, nerede vefat etti? Oğuz Atay eserleri nelerdir?Yıldız Teknik Üniversitesi - 17.09.2021

Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay nerelidir? Oğuz Atay kaç yaşında, nerede vefat etti? Oğuz Atay eserleri nelerdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi: Metin Akbaş kimdir? Metin Akbaş kaç yaşında, nereli? Metin Akbaş biyografisi!Yıldız Teknik Üniversitesi - 16.09.2021

Metin Akbaş kimdir? Metin Akbaş kaç yaşında, nereli? Metin Akbaş biyografisi!

Yıldız Teknik Üniversitesi: Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener hayatı ve biyografisi! Yiğit Özşener kaç yaşında, nereli?Yıldız Teknik Üniversitesi - 16.09.2021

Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener hayatı ve biyografisi! Yiğit Özşener kaç yaşında, nereli?

Yıldız Teknik Üniversitesi: Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdumYıldız Teknik Üniversitesi - 15.09.2021

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

Yıldız Teknik Üniversitesi - 15.09.2021
Özel öğrencilerin öğretmenlerinden yeni atölye!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özel öğrencilere yönelik faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, eğitim kalitesini arttırmak ve özel gereksinimli bireylerin daha iyi eğitim alması için öğretmenlerine eğitim veriyor. Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doç.
Yıldız Teknik Üniversitesi: Savunma Sanayi Başkanı Demir: 'Artık dünya otonom, insansız bir dünyaya doğru gidiyor'Yıldız Teknik Üniversitesi - 13.09.2021

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Artık dünya otonom, insansız bir dünyaya doğru gidiyor"

Genç yetenekler "geleceğin otonom araçları"nı görücüye çıkardı
Yıldız Teknik Üniversitesi: SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR'DEN OTONOM ARAÇ YAPAN GENÇLERE DESTEKYıldız Teknik Üniversitesi - 13.09.2021

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR'DEN OTONOM ARAÇ YAPAN GENÇLERE DESTEK

Yıldız Teknik Üniversitesi: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi AçıklamasıYıldız Teknik Üniversitesi - 13.09.2021

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'te yarışlara katılan otonom araçları inceledi Açıklaması

Yıldız Teknik Üniversitesi: SSB Başkanı Demir, 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın hazırlık etabını takip etti (2)Yıldız Teknik Üniversitesi - 13.09.2021

SSB Başkanı Demir, "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nın hazırlık etabını takip etti (2)

Yıldız Teknik Üniversitesi: Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?Yıldız Teknik Üniversitesi - 13.09.2021

Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yıldız Teknik Üniversitesi: Lütfü Kaplanoğlu'nun 'Sonsuzda Bir An: Sonra' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulduYıldız Teknik Üniversitesi - 11.09.2021

Lütfü Kaplanoğlu'nun "Sonsuzda Bir An: Sonra" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Yıldız Teknik Üniversitesi: İstanbul'da  'tsunamiden kaçış' tabelalarıYıldız Teknik Üniversitesi - 09.09.2021

İstanbul'da  'tsunamiden kaçış' tabelaları

Yıldız Teknik Üniversitesi - 09.09.2021
İSTANBUL'DA  'TSUNAMİDEN KAÇIŞ YOLU' TABELALARI
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof.
Yıldız Teknik Üniversitesi: İBB, İstanbul'a 'tsunami tahliye yolu' tabelaları yerleştirmeye başladı! Riskli ilçeleri profesör tek tek sıraladıYıldız Teknik Üniversitesi - 09.09.2021

İBB, İstanbul'a "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirmeye başladı! Riskli ilçeleri profesör tek tek sıraladı

Yıldız Teknik Üniversitesi: Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar biyografisi!Yıldız Teknik Üniversitesi - Bugün

Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar biyografisi!

Yıldız Teknik Üniversitesi: TEKNOFEST'TE ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARINDA FİNAL HEYECANIYıldız Teknik Üniversitesi - 05.09.2021

TEKNOFEST'TE ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARINDA FİNAL HEYECANI

Yıldız Teknik Üniversitesi: 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda kazananlar ödüllerini aldıYıldız Teknik Üniversitesi - 05.09.2021

17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda kazananlar ödüllerini aldı

Yıldız Teknik Üniversitesi: TEKNOFEST kapsamında düzenlenen elektrikli araç yarışları öğrencilerin kıyasıya rekabetine sahne olduYıldız Teknik Üniversitesi - 05.09.2021

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen elektrikli araç yarışları öğrencilerin kıyasıya rekabetine sahne oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi: Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman Akgül seçildiYıldız Teknik Üniversitesi - 04.09.2021

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman Akgül seçildi

Yıldız Teknik Üniversitesi: Aşk Mantık İntikam Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi kim? İşte cevabıYıldız Teknik Üniversitesi - 04.09.2021

Aşk Mantık İntikam Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi kim? İşte cevabı

Yıldız Teknik Üniversitesi: Japonlar Beyin Gücüyle Çalışan Otomobil Tasarlıyor'Yıldız Teknik Üniversitesi - 03.09.2021

Japonlar Beyin Gücüyle Çalışan Otomobil Tasarlıyor"

Yıldız Teknik Üniversitesi - 02.09.2021
BAU Dünyanın ve Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Arasında | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi
BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın...
Yıldız Teknik Üniversitesi - 02.09.2021
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti
İstanbul Üniversitesinin diş hekimliği, psikoloji, hukuk, siyaset bilimleri, uluslararası ilişkiler ve eczacılık bölümlerini 11, Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik elektronik ve endüstri mühendisliği ile elektronik haberleşme ve mimarlık bölümlerini ise 5 öğrenci kazandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi: 78. Venedik Film Festivali sanal gerçeklik proje bölümü 'Venice VR Expanded İstanbul' yarın başlıyorYıldız Teknik Üniversitesi - 31.08.2021

78. Venedik Film Festivali sanal gerçeklik proje bölümü "Venice VR Expanded İstanbul" yarın başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi: İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir?Yıldız Teknik Üniversitesi - 31.08.2021

İstanbul'daki Devlet Üniversiteleri ve Vakıf (Özel) Üniversiteleri hangileridir? Devlet-Vakıf ve Özel üniversitelerin isimleri nelerdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi: Ferhan Şensoy kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Ferhan Şensoy'un hayatı, kariyeri ve biyografisi! Aldığı tüm ödüller!Yıldız Teknik Üniversitesi - 31.08.2021

Ferhan Şensoy kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Ferhan Şensoy'un hayatı, kariyeri ve biyografisi! Aldığı tüm ödüller!

Yıldız Teknik Üniversitesi: GEMİ KAYNAKLI EGZOZ GAZLARI DA HAVA KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYORYıldız Teknik Üniversitesi - 29.08.2021

GEMİ KAYNAKLI EGZOZ GAZLARI DA HAVA KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi: VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlarYıldız Teknik Üniversitesi - 21.08.2021

VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar

Yıldız Teknik Üniversitesi: İlhan Şen: Ne yazık bize ki birçok şeyi aşksız yapmak zorunda kalıyoruzYıldız Teknik Üniversitesi - 21.08.2021

İlhan Şen: Ne yazık bize ki birçok şeyi aşksız yapmak zorunda kalıyoruz

Yıldız Teknik Üniversitesi: Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, aslen nerelidir?Yıldız Teknik Üniversitesi - 20.08.2021

Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Yıldız Teknik Üniversitesi: Bolu'da 'Gökyüzü Bilim Şenliği' üniversitelerin teknoloji takımlarını bir araya getirdiYıldız Teknik Üniversitesi - 19.08.2021

Bolu'da "Gökyüzü Bilim Şenliği" üniversitelerin teknoloji takımlarını bir araya getirdi

Yıldız Teknik Üniversitesi - 19.08.2021
TEKNOFEST yarışmalarına başvuruda bulunan üniversite öğrencisi sayısı 4 yılda 21 bini geçti
Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle ilk olarak 2018 yılında düzenlenen festivalde Teknoloji Yarışmaları'na 4 yıl boyunca 207 farklı üniversiteden 21 bin 21 öğrenci başvuru yaptı. Yarışmalarda 2018 yılından bugüne kadar toplamda 812 öğrenci ile Gaziantep Üniversitesi en çok başvuru yapan üniversite olarak öne çıktı. Gazi Üniversitesi 800 başvuru ile ikinci, 625 öğrencinin başvurduğu Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi: Basında ÖzÜ - İş Dünyasının Gözü Bu BölümlerdeYıldız Teknik Üniversitesi - 17.08.2021

Basında ÖzÜ - İş Dünyasının Gözü Bu Bölümlerde

Yıldız Teknik Üniversitesi: Sevcan Orhan'ın yeni sevgilisi kim? Gökhan Dağıstınlı kimdir?Yıldız Teknik Üniversitesi - 16.08.2021

Sevcan Orhan'ın yeni sevgilisi kim? Gökhan Dağıstınlı kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi: Tevfik Göksu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatı ve biyografisi!Yıldız Teknik Üniversitesi - 14.08.2021

Tevfik Göksu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatı ve biyografisi!

Yıldız Teknik Üniversitesi: 12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTUYıldız Teknik Üniversitesi - 13.08.2021

12 ÜLKENİN GENÇLERİ ESENLER'DE BULUŞTU

Yıldız Teknik Üniversitesi - 12.08.2021
Son dakika haberi | QNBEYOND Unidea Programı'nın kazananları açıklandı
15 bin TL'lik ikincilik ödülünün sahibi Askı; İhtiyaç sahiplerinin online marketlerden ücretsiz ürün, yemek ve giyim gibi ihtiyaçlarını sipariş edebilmelerini sağlayan askıda hediye çeki uygulaması / Selami Arif Ferah - Yıldız Teknik Üniversitesi, Enes Selman Tütüncü - İstanbul Üniversitesi.
Yıldız Teknik Üniversitesi - 12.08.2021
GTÜ, İş Dünyasında En Fazla İlgi Gören 6. Üniversite
Kariyer net'te son 10 yılda işe alım faaliyeti gerçekleştirmiş 88 bin işverenin, 493 bin işe alım yetkilisinin 220 milyon dijital ayak izi incelenerek hazırlanan çalışmada 'Üniversite mezunları içinde kimler daha hızlı işe giriyor?' sorusuna yanıt arandı. Araştırma sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi, tüm üniversiteler sıralamasında mezunları en hızlı işe giren ilk 10 üniversite arasında yer aldı. İşveren tarafından en çok ilgi gören 6. devlet üniversitesi oldu. Araştırma sayesinde; Kariyer.net, gelecekleri için önemli bir adım atacak tercih dönemindeki gençlere, işverenlerin hangi üniversite, hangi bölüm, hangi üniversite ve bölüm kombinasyonlarına daha fazla ilgi gösterdiğine ışık tutmayı amaçlıyor. Kariyer Net'ten yapılan açıklamada, "İşverenlerden en fazla ilgi gören 10 üniversite; Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak sıralandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi: Akademisyenler, ağaçlandırma çalışmaları için harita hazırladıYıldız Teknik Üniversitesi - 11.08.2021

Akademisyenler, ağaçlandırma çalışmaları için harita hazırladı

Yıldız Teknik Üniversitesi: Ece Üner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanallarda çalıştı? Ece Üner'in hayatı ve biyografisi!Yıldız Teknik Üniversitesi - 09.08.2021

Ece Üner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanallarda çalıştı? Ece Üner'in hayatı ve biyografisi!

Yıldız Teknik Üniversitesi: Plaj Korfbol Turnuvası Sarıgerme'de yapıldıYıldız Teknik Üniversitesi - 09.08.2021

Plaj Korfbol Turnuvası Sarıgerme'de yapıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi: TUBA World Conference on Energy Science and Technology BaşladıYıldız Teknik Üniversitesi - 09.08.2021

TUBA World Conference on Energy Science and Technology Başladı

Yıldız Teknik Üniversitesi: Sadri Şensoy kimdir? MEB Bakan yardımcılarından Dr. Sadri Şensoy kimdir? Dr. Sadri Şensoy kaç yaşında, nereli?Yıldız Teknik Üniversitesi - 06.08.2021

Sadri Şensoy kimdir? MEB Bakan yardımcılarından Dr. Sadri Şensoy kimdir? Dr. Sadri Şensoy kaç yaşında, nereli?

Yıldız Teknik Üniversitesi: Fatih Dönmez kimdir? Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Dönmez biyografisi!Yıldız Teknik Üniversitesi - 05.08.2021

Fatih Dönmez kimdir? Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Dönmez biyografisi!

Yıldız Teknik Üniversitesi: Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan biyografisi!Yıldız Teknik Üniversitesi - 04.08.2021

Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan biyografisi!

Yıldız Teknik Üniversitesi: Yunus Emre Enstitüsü ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında Türkçe öğretimi konusunda protokol imzalandıYıldız Teknik Üniversitesi - 03.08.2021

Yunus Emre Enstitüsü ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında Türkçe öğretimi konusunda protokol imzalandı

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Yıldız Teknik Üniversitesi Haberleri | Yıldız Teknik Üniversitesi Haber - Haberler - Yıldız Teknik Üniversitesi haberleri, son dakika yıldız teknik üniversitesi haber ve gelişmeleri burada. Adres Patent, ISIF 21'de sanayici ve mucitleri bir araya getirecek.
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