Yıldız Kaşifleri Programı'nın 2. Dönem Başvuruları Başladı

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Yıldız Teknopark tarafından Türkiye'de üniversite bünyesinde yürütülen Yıldız Kaşifleri Programı'nın 2'nci dönem başvuruları başladı. Türkiye'nin tüm üniversitelerinden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuru yapabildiği program, gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı projelerini katma değeri yüksek girişimlere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yıldız Kaşifleri 2'nci dönemle birlikte program, yalnızca öğrenci projelerine destek veren klasik bir yapı olmaktan çıkarken, genç girişimcileri fikir aşamasından pazara, oradan da şirketleşmeye götüren Türkiye'de örneği olmayan yüksek bütçeli ve bütünleşik bir girişimcilik modeli sunuyor. Bu kapsamda, yeni dönem başvuruları yalnızca YTÜ öğrencilerine değil, Türkiye'deki tüm üniversitelerde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm girişimcilere açık olacak. YTÜ kulüplerde ise destekler sadece YTÜ öğrenci kulüplerine verilecek. Başvuru için tek şart ise proje veya girişim takımının liderinin Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi olması. Programa başvuralar 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu yıl açıklanan destek paketleri, öğrencilere sunulan en yüksek destek kalemlerinden oluşuyor. Program kapsamında verilen ekipman, teçhizat ve uluslararası yarışma destekleri, toplamda dikkat çekici rakamlara ulaşıyor. Öğrencilerin teknoloji tabanlı iş fikirlerini geliştirmeleri için kapsamlı bir destek modeli sağlayan Girişimcilik Desteği'nde girişimcilik eğitimleri, uzman mentorlukleri, Bootcamp, ön kuluçka süreçlerine destek gibi imkanlar bulunuyor.

"Teknoloji geliştiren proje takımları ve kulüpler için oluşturulan Ekipman Desteği'nde Üst Destek Limiti 150.000 TL olurken stratejik dikeylerde (Sağlık, Tarım, Çevre-Sürdürebilirlik, Savunma Sanayi alanlarında) ek destek artı 50 bin TL yine lisansüstü öğrenci ek desteği ise artı 50 bin TL (takımda en az bir yüksek lisans veya doktora öğrencisi bulunması halinde) toplamda maksimum ekipman desteği 250.000 TL olacak.

"Proje ve yarışma takımlarına verilen Yarışma Desteği kapsamında uçak bileti, konaklama giderleri karşılanırken destek üst limiti 150 bin TL olarak belirlendi. Yıldız Kaşifleri'nin en güçlü bileşenlerinden biri olan Ölçeklenme Desteği ile girişimini büyütmek isteyen ekipleri uluslararası pazarlara taşıyor. Londra, Amsterdam ve Dubai ofislerinde global network erişimi, uluslararası mentorluk, yatırımcı bağlantıları, teknolojik altyapı desteği sağlanıyor. Fikir aşamasından pazara, oradan da şirketleşmeye götüren aşamalarda toplamda 10 milyon TL'lik bir bütçe hazırlandı.

"Sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri, çevre ve sürdürülebilirlik ile savunma sanayi alanlarında başvuruda bulunan öğrenci ekipleri, destek değerlendirmelerinde ek bütçe avantajı elde edecek. Bunun yanı sıra, programa kabul edilen girişimci ekipler, eğitim, mentorluk, iletişim atölyeleri, pazarlama ve finansal planlama eğitimlerini içeren bir hızlandırma sürecine dahil olacak. Proje takımları ve öğrenci kulüpleri ise jüri değerlendirmesinin ardından desteklerini doğrudan alabilecek."

Çağrı takvimi ise şu şekilde:

"Başvuru dönemi: 15 Kasım – 15 Aralık 2025

"Ön değerlendirme: 15–31 Aralık 2025

"Jüri sunumları: 1–10 Ocak 2026

"Nihai sonuçlar: 10–17 Ocak 2026

"Program başlangıcı: 17 Ocak 2026"

Sonuçlar, başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletilecek.