Esenler Belediyesi, Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonunu Açtı

Esenler Belediyesinin yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'e atfettiği 2025-2026 kültür sanat sezonunun açılışı, Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe, kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç, yaptığı konuşmada, Cemil Meriç'in eserlerine gösterilen ilginin kendini mutlu ettiğini söyledi.

Babasının vefatından sonra yazdığı "Babam Cemil Meriç" kitabının 12'nci baskıyı geçtiğini belirten Ümit Meriç, eserin ayrıca İngilizce'ye çevrildiğini dile getirdi.

Cemil Meriç'in "Hisar" dergisinde yazdığı yazılarla tanınmaya başladığını ifade eden Ümit Meriç, şöyle konuştu:

"Bu yazılarla Türkiye'nin çok sevilen bir yazarı haline geldi. Benim de talebe olduğum sosyoloji bölümünde verdiği derslerde öğrencilerin sorduğu sorularla da giderek daha çok ülkemizle ilgili konularda yazmaya başladı. Şu anda 12 eseri okunuyor. Ağabeyimin vefatından sonra babamdan kalan evrakı dijitalleştirdik. Bir sürprizle karşılaştık. Babamın 1942'de stajyer öğretmen olarak bulunduğu Elazığ'dan, İstanbul'da bekleyen anneme yazdığı aşk mektupları çıktı. Ben bunları ilk defa okudum. Cemil Meriç'in külliyatına yeni eser olarak geliyor. Bu eser 1933 ila 1953 arasında kaleme aldığı yazılardan oluşacak."

Ümit Meriç, Cemil Meriç'i "20. yüzyılın yetiştirdiği bir fikir ve üslup zirvesi" şeklinde tanımlayarak, Cemil Meriç'in tanınması, sevilmesi ve okunmasının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

"Sizler de izi sürülecek insanlar olun"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise her sezonda verdikleri isimlerle bir kültür hareketini vurgulamaya çalıştıklarının altını çizerek, "10'uncu sezonumuza çağımızda yaşamış bir ismi vererek farklı bir ufuk ve pencere açacağız." dedi.

Göksu, Esenler'de Gazze'deki mazlumlar için de önemli etkinliklere imza attıklarını vurgulayarak, "Esenler Belediyesi olarak hukuki prosedürler bittikten sonra Deniz Feneri Derneği ile Gazze'deki Vefa Hastanesinin bir yıllık işletmesini üstleneceğiz. Hastanenin masraflarını karşılayacağız. Böylece kültür sezonunu açarken yüreğimizde hissettiğimiz acının bütün hislerini yaşayarak, 'Ne yapabilirsiniz?' sorusuna karşı 'İmkanlarımız çerçevesinde yapabileceklerimizi yapıyoruz.' demenin vicdani rahatlığını yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bir belediyenin başarısının o şehre kattığı değerlerle ölçülebileceğine dikkati çeken Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz izi sürülecek insanların izini sürerken, Esenler'in çocuklarına da 'Sizler de izi sürülecek insanlar olun.' diyoruz. Cemil Meriç kültür sanat sezonumuzda, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden olacak olan mekanımıza Cemil Meriç'in adını vereceğiz. Böylece kendi medeniyetimizden aldığımız güçle, diriliş ve direnişle kendi değerlerimizi korumaya, kendi kahramanlarımızı tanıtmaya, öğrenmeye, öğretmeye, anlamaya ve anlatmaya, onlarla gurur duymaya bu şehrin sorumluluğunu üstlenmiş insanlar olarak devam edeceğiz."

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz'ın da konuşma yaptığı etkinlik, "Cemil Meriç'in Dinledikleri" adlı konserle sona erdi.