Bağcılar Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliği Protokolü İmzaladı

Bağcılar Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), kent ve akademi arasında köprü kurarak toplumsal fayda odaklı projelere imza atılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi ile Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden YTÜ, belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplum yararına projeler üretilmesi amacıyla güçlerini birleştirdi.

Bu amaçla YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, iki kurumun bilimsel ve mesleki deneyimlerini karşılıklı olarak aktarmasını hedefleyen protokolü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Debik, işbirliğinin önemine dikkati çekerek, üniversitelerin, bilimsel çalışmaların yanı sıra topluma dokunan, yaşadığı şehrin nabzını tutan ve çözüm üreten dinamik merkezler olduğunu belirtti.

Akademik birikimlerini ve araştırma kapasitelerini, Bağcılar Belediyesinin sahadaki tecrübesi ve hizmet anlayışıyla birleştirerek hem ilçeye hem de ülkeye değer katacak projeler geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Debik, "Bu protokol sayesinde öğrencilerimiz, belediyenin geniş hizmet alanlarında staj yaparak teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulacak. Ayrıca Bağcılar'ın kültürel mirasını akademik bir bakış açısıyla ele alarak koruma ve tanıtma faaliyetleri yürüteceğiz. En önemlisi de üniversitemizin kapılarını, sürekli eğitim merkezimiz aracılığıyla Bağcılar'da yaşayan vatandaşlarımıza açarak onların kişisel gelişimlerine katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız ise yerel yönetimler olarak temel görevlerinin hizmet verdikleri şehrin ve insanının geleceğine yatırım yapmak olduğunu belirtti.

Bu vizyonun, sadece fiziki altyapı hizmetleriyle değil toplumun entelektüel ve sosyal dokusunu güçlendirecek adımlarla hayat bulduğunu aktaran Yıldız, YTÜ ile yapılan anlaşmanın, ortak akıl ilkesiyle hareket ederek Bağcılar'a kalıcı eserler ve sürdürülebilir bir gelişim modeli kazandırma hedeflerinin en somut ifadesi olduğunu kaydetti.

Yıldız, "Üniversitemizin bilimsel potansiyelini, enerjisini ve genç beyinlerini Bağcılar'ın sosyal ve kentsel gelişim dinamikleriyle daha fazla buluşturmak istiyoruz. Bu protokol, gençlerimize yeni ufuklar açarken, kentsel planlamadan sosyal projelere kadar her alanda bilimin aydınlatıcı rehberliğinden faydalanmamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliği protokolünün detayları

Bağcılar Belediyesi ile YTÜ arasında yapılan protokol çerçevesinde, ortak projelerden öğrenci stajlarına, ilçede ikamet eden vatandaşlara yönelik kişisel gelişim eğitimlerinden ortak bilimsel yayınların üretilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütülecek.

Ortaklaşa akademik konferans, sempozyum, sergi ve seminer gibi bilimsel etkinlikler düzenlenecek ve akademik yayınlar üretilecek. Yine kültürel ve sportif aktivitelerde de işbirliği geliştirilecek.