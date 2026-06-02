Haberler

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı açılıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Almanya merkezli otomasyon ve elektrik-elektronik sektöründe dünya çapında öncü firmalardan biri olan Weidmüller ile önemli bir iş birliği protokolü imzalanmıştı. Bu kapsamda okulda weidmuller u-OS laboratuvarı kuruldu.

YTÜ Maçka Mtal ile Almanya merkezli, otomasyon ve elektrik-elektronik sektöründe dünya çapında öncü firmalardan biri olan Weidmüller arasında; laboratuvar kurulumu, ürün ve altyapı desteği ve de teknik eğitim ve uygulamalı öğretim başlıklarını kapsayan kapsamlı bir iş birliği protokolü 2025 yılında imzalanmıştı. 

LABAROTUVAR 3 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Bu protokol kapsamında Elektrik - Elektronik Alanı içerisinde weidmuller u-OS laboratuvarı kuruldu. Öğrencilerin PLC eğitimine büyük katkı sağlayacak bu laboratuvarda bulunan ekipmanlar ve deney setleri ile ilgili bölüm öğretmenleri yaz dönemi Weidmüller firması tarafından eğitime alınacaklar. Laboratuvar 3 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'te açılacak.

ÖĞRETMEN AYDIN SOFU'DAN ÖNEMLİ BİR SERGİ

1991 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL'sinde öğretmen, sanat tasarım ve plastik sanatlar alan şefi olarak görev yapan, Maçka'nın efsanelerinden Aydın Sofu'nun resim heykel sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Retsospektif tarzda hazırlanacak bu çok özel sergi 3 Haziran Çarşamba gününden itibaren sanatseverlerle buluşacak. Halka açık olacak sergiye ziyaretçi kartı ile giriş yapılabilecek. Protokol açılışı 3 Haziran saat 12.30'da yapılacak. 7 Haziran saat 15.00'te ise Maçkalılar Lokma günü gerçekleştirilecek. Sergi 26 Haziran'a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber

Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

20 ilde 82 şüpheliye operasyon! Özel sistem kurmuşlar
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı

Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Özel 'Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen kadın partide çikolata dağıtıyor' dedi, jet yanıt geldi

Özel "Zeyrek'e çarpıldı diyen kadın" dedi, o isimden jet yanıt geldi