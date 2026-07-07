YTÜ'de 5 milyon Euro'luk tasarım ve prototipleme merkezi açıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ Yıldız Teknopark ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle yaklaşık 5 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (ETP), düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Fikir aşamasından seri üretime kadar tüm süreci tek çatı altında yürütecek merkezin, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek yüksek katma değerli üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), YTÜ Yıldız Teknopark ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle kurulan Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (ETP), YTÜ Davutpaşa Kampüsü Otağ-ı Hümayun'da düzenlenen törenle tanıtıldı. Yaklaşık 5 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen merkez; akademisyenleri, sanayicileri, girişimcileri ve öğrencileri aynı üretim ekosisteminde buluşturarak fikir aşamasından prototiplemeye, test süreçlerinden ticarileşme ve seri üretime kadar uçtan uca destek sunacak.

Lansmana İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent de katıldı.

Vali Gül: "Bilgi tasarımla buluşup ürüne dönüşmeli"

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin eğitim ve sanayi alanında önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek sanayi-üniversite iş birliğinin yalnızca karşılıklı ziyaretlerden ibaret olmadığını söyledi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkede yalnızca 55 makine mühendisi bulunduğunu hatırlatan Gül, bugün İstanbul'da 59 üniversite ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ihracatındaki dönüşüme de dikkat çeken Gül, "1976 yılında yayımlanan sanayi envanterinde tahin helvası ve birkaç adet beyaz eşyanın ihracatı yer alırken, bugün hizmet sektörüyle birlikte 400 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülke konumundayız" ifadelerini kullandı.

Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi gibi yapıların üniversite-sanayi iş birliğinin gerçek örnekleri olduğunu vurgulayan Gül, bilginin tasarımla buluşarak ürüne dönüşmesi, üretilmesi ve pazarlanmasının önemine işaret etti. Akademi ile sanayinin birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu belirten Gül, teoride başarılı görünen çalışmaların uygulamada her zaman ticari karşılık bulamayabileceğini söyledi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Debik: "Yüksek katma değerli ürünler geliştirmeliyiz"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise Ar-Ge merkezlerinin akademiyle güçlü bağlar kurmasının zorunlu olduğunu belirterek doktora eğitimini tamamlayan araştırmacıların dahi belirli bir noktadan sonra akademik desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Akademisyenlerin dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Debik, bu nedenle üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nin yalnızca üniversiteye değil, sanayi kuruluşlarına da hizmet vereceğini belirten Debik, ASKON, İstanbul Ticaret Odası ve organize sanayi bölgeleriyle merkezin tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Merkezin etkin kullanılmasının önemine değinen Debik, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için bu altyapının tüm paydaşlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, sektörün üniversiteye, üniversitenin de sektöre ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

İSO Başkanı Bahçıvan: "ETP ihracatta niteliksel sıçrama sağlayacak"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da merkez bünyesinde metal eklemeli imalat sistemleri, SLS, SLM, FDM, SLA teknolojileri, beş eksenli CNC işleme merkezleri, lazer ve su jeti kesim sistemleri ile ahşap işleme teknolojileri gibi ileri üretim altyapılarının bulunduğunu söyledi.

Bu teknolojik altyapının geliştirilecek tasarımlara yüksek katma değer kazandıracağını belirten Bahçıvan, ürünlerin ekonomik değerinin artacağını ve ihracatta niteliksel bir sıçramaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Merkezin firmaların ürün geliştirme maliyetlerini düşürerek Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Bahçıvan, merkezin hayata geçirilmesinde destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje paydaşları ve KOSGEB'e teşekkür etti.

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Garip: "Merkez farklı paydaşları aynı çatı altında buluşturuyor"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ise Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nin en önemli özelliğinin çok katmanlı yapısı olduğunu belirtti.

Merkezin sanayicileri, girişimcileri, akademisyenleri ve öğrencileri ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirdiğini ifade eden Garip, bu yapının yalnızca sanayiye değil, girişimcilere, öğrencilere, proje ekibine ve TEKNOFEST takımlarına da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Garip, merkezin farklı paydaşların birlikte üretim yapabileceği ve fikirlerini kısa sürede prototipe dönüştürebileceği güçlü bir ekosistem oluşturacağını sözlerine ekledi.

Program, açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle açılan ETP Merkezinin ziyaret edilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı