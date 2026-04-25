Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ek alan tahsis edildi

Güncelleme:
İstanbul'da bir alan, "Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Arnavutköy Ek Alanı" olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde sınırları belirlenen bölge, "Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Arnavutköy Ek Alanı" olarak tespit edildi.

Kararın ekinde, bu alana ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.

Kaynak: AA / Mert Davut
