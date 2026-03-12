Finansal okuryazarlık alanında farkındalığın artırılması ve farklı paydaşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla "Paradan Değere Finansal Okuryazarlığın Dönüştürücü Gücü" etkinliği düzenlendi.

Küresel Para Haftası (Global Money Week) kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CFGS) işbirliğinde YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, finansal okuryazarlığın ekonomik dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma konuları açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Debik, "Finansal okuryazarlık bireylerin bilinçli finansal kararlar alabilmesi kadar finansal sistemin sağlıklı ve güven temelli işlemesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Üniversiteler, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra kamu kurumları ve sektörle kurdukları iş birlikleri aracılığıyla finansal farkındalığın gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Debik, YTÜ'nün finansal okuryazarlık, sürdürülebilir finans ve kurumsal yönetim alanlarında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra SPK işbirliğiyle başlatılan "Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik" dersinin de bu alandaki akademi-kamu işbirliğinin somut bir örneğini oluşturduğunu bildirdi.

YTÜ CFGS Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras da finansal okuryazarlığın yalnızca finansal kavramların bilinmesinden ibaret olmadığını kaydederek, güçlü ve sürdürülebilir bir finansal sistem için bilinçli yatırımcılar kadar güçlü bir ekosistemin de gerekli olduğunu vurguladı.

Finansal sistemin dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve sürdürülebilir finans yaklaşımlarla hızla dönüştüğünü dile getiren Aras, "Bu dönüşüm, finansal okuryazarlığın yalnızca temel finans bilgisi ile sınırlı kalmaması; dijital finansal araçları, yeni riskleri ve sürdürülebilir değer yaratma perspektifini de kapsayacak şekilde geliştirilmesini gerekli kılmaktadır." şeklinde konuştu.

"Dolandırıcıları 'IBAN'sız Bırakma Harekatı' başlatıldı"

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik kapsamında "Finansal Okuryazarlık Ekosistemi: Regülasyon, Piyasa ve Yatırımcı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Gazeteci Bekir Gürdamar'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan SPK Başkan Danışmanı Buket Salkım, finansal okuryazarlığın yalnızca yatırım yapmayı değil riskleri doğru değerlendirmeyi, bilinçli kararlar almayı ve yatırımcıların hak ve sorumluluklarını bilmelerini kapsadığını söyledi.

SPK olarak finansal okuryazarlığın artırılmasını piyasaların sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi açısından temel bir unsur olarak gördüklerini vurgulayan Salkım, bu doğrultuda gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlediklerini anlattı.

Salkım, finansal okuryazarlığın piyasalara katkısından bahsederek şu açıklamalarda bulundu:

"Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe yatırımcıların piyasaya olan güveni artıyor, uzun vadeli ve sağlıklı yatırım davranışları gelişiyor. Bu da piyasaların derinleşmesine ve daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor. Bizler finansal okuryazarlığı yalnızca teorik bir alan olarak değil, geniş ve bütüncül bir perspektifle ele alıyoruz. 'Finans Diplomasisi', 'Siber Dünya ve Finansal İzler', 'Finfluencer mi Fraudencer Mi?' ve 'Dolandırıcıları IBAN'sız Bırakma Harekatı' gibi projelerle özellikle gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz."

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik düzenleyici yaklaşımlar anlatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı (BDDK) Berk Mesutoğlu ise dolandırıcılık ve kimlik avı sahtekarlıklarında yaşanan artıştan bahsederek bu konuda yapılan düzenlemeleri anlattı.

Borsa İstanbul AŞ İş ve Ürün Geliştirme Direktörü Abdullah Akgün ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreteri Serdar Sürer de finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik düzenleyici yaklaşımlar, piyasa uygulamaları ve yatırımcı davranışları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, panelistlere hediye takdimiyle sona erdi.