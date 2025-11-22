Haberler

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Konteyner Yangını

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde, öğrenci kulüplerinin kullandığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında konteynerlerin boş olduğu ve yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında konteynerlerin boş olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde, öğrenci kulüplerinin ofis olarak kullandığı konteynerlerde yapılan çatı onarımı sırasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
