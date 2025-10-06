İGA İstanbul Havalimanı'nda Üst Düzey Atamalar

İga İstanbul Havalimanı'nda iki üst yeni düzey atama gerçekleştirildi. İGA İnşaat Genel Müdürlüğü'ne İsmail Özhan Özmen, İGA İşletme Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı görevine ise Murat Kerrar getirildi.

İsmail Özhan Özmen İGA İnşaat Genel Müdürü pozisyonunu, Eylül 2019'dan bu yana İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Fırat Emsen'den devraldı. Murat Kerrar ise, İGA İşletme Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

"İki isim de Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunu"

Kariyer hayatına 2007 yılında inşaat sektörüyle adım atan İsmail Özhan Özmen, Kalyon İnşaat, Zirve Holding ve Kalyon Kentsel firmalarında İnşaat, Satın alma, Tasarım, Mühendislik ve Proje Yönetimi alanlarında görev yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özmen, Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.

İGA İşletme Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Murat Kerrar ise Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına 2006 yılında proje taahhüt sektörüyle başladı. Kariyerinde, Alarko-Cengiz Ortaklığı ve Kalyon-Kolin-Cengiz Ortaklığı firmalarında Proje Yönetimi liderliği görevlerini üstlendi.

Özmen'in doğrudan İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu'na; Kerrar ise, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen'e raporlama yapacağı kaydedildi. - İSTANBUL