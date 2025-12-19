İstanbul'da 'Ailenin Karşılaştığı Yeni Nesil Sorunlar Çalıştayı' başladı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Cihannüma Derneği, Esenler Belediyesi ve İstanbul Aile Vakfının işbirliğiyle düzenlenen "Ailenin Karşılaştığı Yeni Nesil Sorunlar Çalıştayı" başladı.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik, ailenin temel yapı taşı ve toplumun şekillenmesinde en önemli unsur olduğunu söyledi.

Debik, ailenin düzgün şekillendirilebilmesinin ve ailedeki yeni bireylerin uygun şekilde yetiştirilebilmesinin toplumun geleceğini güvenilir şekilde olgunlaştıracağını dile getirdi.

Hazreti Muhammed'in aile hayatının çok net bir örnek olduğunu belirten Debik, "Hiç başka yerlerde bir örnek aramamıza aslında gerek yok. Biz, ailemize eğer Peygamber Efendimizin aile hayatını örnek olarak koyabilirsek çocuklarımızın ve gelecek nesillerin daha sağlıklı ve daha doğru yetiştirilmesini sağlamış oluruz." dedi.

Uygun yaşlarda gençlerin evlenmesi ve bunu ailelerin zorlaştırmaması gerektiğini vurgulayan Dedik, eğitimle de ailenin kuvvetli şekilde inşa edilmesi gerektiğini ve bu çalıştayın sorunlara çözüm önerileriyle ışık tutacağını belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da ailenin bireyin kendini güvende hissettiği, değerlerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı, toplumsal sürekliliğin inşa edildiği en temel yapı taşı olduğunu vurguladı.

Ercan, "Ailenin karşı karşıya kaldığı yeni nesil meseleleri ele almayı sadece akademik tartışma yürütmek olarak düşünmemeliyiz, değişen dünyayı doğru okumak ve geleceği sağlıklı biçimde inşa etme iradesini ortaya koymaktır. Değişen dünya, dijitalleşen hayat ve dönüşen toplumsal roller, aileyi hem yeni imkanlarla hem de kırılganlıklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tablo karşısında aileyi sadece sonuçlar üzerinden tartışmamak gerekir. Önleyici mekanizmaları, destekleyici politikaları ve insanı merkeze alan yaklaşımlarla birlikte düşünmek, ele almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Aile üzerine konuşurken gençlerin içinde bulunduğu zihinsel ve duygusal iklimi doğru okumak zorunda olduklarına dikkati çeken Ercan, "Bizler, AK Parti Kadın Kolları olarak kadını güçlendirmeyi savunurken bunu aileden bağımsız bir alan olarak düşünmüyor, aileyi ayakta tutan en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz çünkü aile, bir çift kanatlı kuş gibidir. Kadınıyla, erkeğiyle, fedakarlığıyla, sorumluluğuyla, çift kanatlı bir yapı olduğu zaman aile güçlüdür. Kadınların emeği kadar, erkeklerin sorumluluğu da bu yapının vazgeçilmez bir parçasıdır." şeklinde konuştu.

"Ailede huzur olmazsa toplumda dirlik ve düzen olmaz"

Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah da ailenin toplumun temel taşı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir toplumda aile yapısı ne kadar sağlıklı olursa olsun, o toplumun içerisine dışarıdan zerk edilen virüslerin varlığı, çok büyük bir tehlike olarak önümüzde duruyor. Ailede huzur olmazsa toplumda dirlik ve düzen olmaz. Aile yapısı bozulan toplumların uzun süre ayakta kalabilme şansı da yoktur. O sebeple oturup 1+1 konutların içerisinde kibrit kutularına sıkışmış gibi yaşamaktan ziyade evlerimizi yeniden bir huzur iklimine, bir maneviyat ölçeğine taşımamız gerekiyor."

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık da ailenin milli beka meselesi olduğunu belirtti.

Ailenin, fertleri yalnızca bir arada tutan yapı değil toplumu ayakta tutan omurga olduğuna dikkati çeken Karabıyık, "Kültürel, ahlaki bir omurga. Bu omurga zayıfladığında yalnızca fertler değil mahalle, şehir ve nihayetinde de toplum yara alıyor. İstanbul Aile Vakfımızın sahada yürüttüğü çalışmalarda toplumumuzun çok büyük bir kesimi aileyi hala bir çözümün merkezi olarak görüyor." dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da belediye olarak Kadın Aile Müdürlüğünü kurduklarını ve çalışmalarının birçok üniversitede akademik çalışmalara konu olduğunu söyledi.

Göksu, yaptıkları çalışmalarla aileyi bir araya getirmeye başladıklarını ifade ederek, "Aile üzerine çalışma yapan sivil toplum örgütlerinin artması gerektiğini düşünüyorum. Aile bireylerine hitap eden işlerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Biz, o aile bireylerine hitap eden işleri çoğaltırsak netice alıyoruz." diye konuştu.

"Evlilik ve doğurganlığı tehdit eden güncel faktörler", "Teknolojiyle değişen aile içi ilişkiler ve roller" ve "Gençlerde beden algısı ve aile olmak" konularının ele alınacağı çalıştay, yarın sona erecek.