Yapay zeka ile 'Gıda güvenliği' projesi ödül getirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), 9-11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye Innovation Week 2025'te, İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında 'Yapay Zeka' kategorisinde derece alanlar ödüllerini aldı. 'Hipolens' projesini hazırlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme öğrencileri Eren Turhan, Enes Dinçay, Mehmet Keskin ve Yusuf Selim Şuşoğlu 1'inci olarak 160 bin lira ödül kazandı. Üniversite öğrencileri Eren Turhan, Enes Dinçay, Mehmet Keskin, Yusuf Selim Şuşoğlu ödülünü TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin elinden aldı.

'GIDANIN KALİTESİNİ ANLAYABİLECEK BİR YAPAY ZEKA MODELİ GELİŞTİRDİK'

Geliştirdikleri proje ile ilgili konuşan Eren Turhan, "Biz özel bir kamera olan hiperspektral kamera kullanarak, gözle görülmeyen dalga boylarını algılayabilecek bir şekilde çekim yapıyoruz. Bu çektiğimiz gıdaların fotoğraflarını işleyip gıdanın kalitesini, sahtecilik olup olmadığını anlayabilecek bir yapay zeka modeli geliştirdik. Sonucunda da bu yarışma kapsamında geliştirdiğimiz model sonucu birinci olduk, hak kazandık. İlgili desteği alırsak gelecekte firmalaşmayı düşünüyoruz. Biz hepimiz dört üniversite arkadaşıyız, aynı sınıf arkadaşlarıyız. Beraber düşünüyorduk. Son günlerde olan gıda sahteciliğini, ülkelerden geri dönen, gümrükten geri dönen sebze sorunlarını görüyorduk. Bunun hakkında nasıl çözebiliriz diye hep beraber bir fikir birliği yaptık. Uzayda kullanılan, uydu madenciliğinde kullanılan hemen bu teknolojiyi gıda sektörüne de uygulamak istedik.

'YAPAY ZEKA TRENDİ GİTTİKÇE ARTAN BİR SEKTÖR'

Ödül alırken heyecanlandıklarını belirten Elektronik Haberleşme öğrencisi Eren Turhan, "Ödül alırken çok heyecanlandık. Derecemizi bilmiyorduk. Arkadaşlarla da zaten birinci olup olmadık mı diye aramızda konuşuyorduk. En sonunda birinci olduğumuz açıklandığında çok sevindik. Aslında böyle güzel bir başarıyı bekliyorduk. En sonunda TİM Başkanı'mız Mustafa Bey'den ödülümüzü aldık. Güzel bir etkinlikti. Hepimiz Yıldız Teknik Üniversitesi elektronik haberleşme öğrencisiyiz. Ayrıca hepimiz aynı sınıftayız. Beraber normalde de arkadaştık. Bir de beraber proje de yapmak istedik. Zaten başarılı bir ekibiz. Sonucunda da güzel başarılar elde ettik. Yapay zeka zaten trendi gittikçe artan bir sektör. Gelecekte de zaten vazgeçilmez olacağı kesin, bariz. Gelecekte birçok işin daha hızlılaştırılması, otomasyonlaştırılması için çok kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz ve üniversitelerde de zaten bunun farkındayız. Biz de bu sektöre bir öncü olarak girmek istedik ve bunun bir ilk bir parçası olmak istiyoruz. Gelecekte vazgeçilmez olacağı kesin" ifadelerini kullandı.

'GIDALARIN BOZULMASINA, NEMLİLİĞİNE, KURULUĞUNA VE TARİHLERİNE BAKABİLİYORUZ'

Yarışmayı duyduktan sonra proje için hazırlandıklarını belirten Enes Dinçay, "Biz bu yarışmayı duyduktan sonra aslında tam aşağı yukarı üç, dört ay önce başladık. Tam da o sıralarda da ülkemizde de pestisit gibi sınırlardan gıdalar geri dönüyordu. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz diyerek yola çıktık. Böyle bir proje gerçekleştirdik. Amacımız şu, bizim hiperspektral kameramız var. Bu kamera arkadaşımın da bahsettiği gibi farklı dalga boylarında fotoğraflar çekebiliyoruz. Biz bunları bir grafik halinde dönüştürüyoruz. Bu grafikte de eğittiğimiz modele göre yorumlatıyoruz. Gıdaların bozulmasına, nemliliğine, kuruluğuna ve tarihlerine bakabiliyoruz. Ödül alırken aslında heyecanlıydık. Biz birinci olduğumuzdan çok, galiba biz alamadık bizi atladılar diye düşündük ama sonuçta birinci olduk, hem kendimiz, hem okulumuz adına mutlu olduk, gururlandık" şeklinde konuştu.

'YAPAY ZEKA' KATEGORİSİNİN KAZANANLARI ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında 'Yapay Zeka' kategorisinin kazananları ödüllerine kavuştu. 'Hipolens' projesiyle Mehmet Keskin, Eren Turhan, Enes Dinçay, Yusuf Selim Şuşoğlu şampiyon olurken, 'Refleksnet' girişimiyle Mert Güden ve Hüseyin Çavdar ikinciliğe layık görüldü. Haktan Lofça ve Cafer Kocamaz'ın 'Ares' projesi üçüncü, Yaren Kepenek'in 'Syneris!' (Sineris) girişimi dördüncü, Alikan Köse ile Hatice Efe'nin hazırladığı 'Mentoriq!' (Mentörik) projesi beşinci oldu.