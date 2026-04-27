Arnavutköy'de yeni teknoloji yerleşkesi hayata geçiriliyor

Arnavutköy'de "Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı"nın tespit edilmesiyle ilçede yeni bir teknoloji yerleşkesi hayata geçirilecek.

Arnavutköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YTÜ, Yıldız Teknopark ve Arnavutköy Belediyesi arasında daha önce protokolü imzalanan Teknopark Arnavutköy projesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilçedeki bir alan "Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Arnavutköy Ek Alanı" olarak belirlendi.

Böylece Arnavutköy'de kurulması planlanan Teknopark projesi resmiyet kazanarak hayata geçirilme sürecine girdi. Kararla birlikte projede yeni bir döneme geçildi.

Hayata geçirilecek merkezle teknoloji şirketleri ve girişimcilerin ilçeye kazandırılması, Ar-Ge ve yazılım üretiminin artırılması, nitelikli istihdamın güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu adımla Arnavutköy'ün sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin önde gelen teknoloji üretim merkezlerinden biri haline gelmesi yönünde önemli bir eşik aşıldı. Güçlü Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin ilçeye kazandırılmasıyla Arnavutköy'ün teknoloji üretiminde önemli bir merkez olması amaçlanıyor.