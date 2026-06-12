YTÜ'nün '3. Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri' sahiplerini buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark'ın bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği "Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri" töreni, teknoloji odaklı üretim ve inovasyon alanındaki firmaları bir araya getirdi.

Yıldız ekosisteminde üretilen değeri görünür kılmak, teknoloji odaklı başarıları teşvik etmek ve yüksek katma değer üreten firmaları desteklemek amacıyla verilen Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri'nin töreni, üniversitenin Davutpaşa Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Törende konuşan YTÜ Rektörü ve Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, üniversite olarak teknoparkı geç bir dönemde kurmalarına rağmen şu anda Londra, Amsterdam, Dubai ve Üsküp temsilcilikleriyle en gözde teknoparklardan birisine sahip olduklarını söyledi.

Teknoparkta 2-3 kişiyle başlayıp bütün dünyaya hizmet üreten firmaların yer aldığını belirten Debik, bunların akademik destekle olduğunu aktardı.

Teknoparktaki firmalarla işbirliğinin artmasının önemine işaret eden Debik, bu şekilde Türkiye için çok daha fazla değerler üreteceklerini dile getirdi.

Öğrencilere olabildiğince imkanlar sunmaya çalıştıklarını belirten Debik, bu yıl 119 Yıldız Kaşifleriyle 119 girişimi ve 46 takımı destelediklerini, bu sayede Teknofest gibi yarışmalarda önemli başarılar elde ettiklerini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Damla Turan ise teknoloji, girişimcilik ve nitelikli insan kaynağının Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine giden yolda vazgeçilmez unsurlar olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin 2030'da Türkiye'de 100 bin tekno girişimin faaliyet göstermesi olduğunu aktaran Turan, "Yine 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'nin teknoloji girişimciliği alanında dünyada ilk 10 ülke arasında olmasını hedefliyoruz. Elbette bu hedefler, bu fikirler teknoparklarda oluyor, yeşeriyor, gelişiyor ve büyüyor." şeklinde konuştu.

"Firmaların başarısı için 25 milyon dolarlık bir fon kurduk"

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, yapay zekayla birlikte içerisinde fırsatların ve tehditlerin de yer aldığı hızlı bir dönüşüm sürecini yaşadıklarını dile getirdi.

Teknopark olarak dönüşüme ayak uydurma ve bu dönüşüme karşı ticari anlamda büyük bir mücadele veren firmalara katkı sunmak için çalıştıklarını ifade eden Garip, son olarak yapay zeka destekli pazar yeri programını hayata geçirdiklerini aktardı.

Yıldız Teknopark'ın başarısındaki en büyük unsurlardan birinin alttan gelen girişimci ekosistemi olduğunu dile getiren Garip, şunları kaydetti:

"Siz frene de bassanız, öyle bir güçlü ekosistem var ki aşağıda, proje takımlarımız, öğrenci kulüplerimiz, Teknofest takımlarımız, bunlar adeta bir patlama şeklinde geliyorlar ve biz de bu çalışmaları biraz taçlandırmak için Yıldız Kaşifleri programını başlattık. İkinci döneminde 34 üniversiteden gelen 167 projenin 119 tanesi tarafımızdan desteklendi. Bazı projeler doğrudan yatırım almaya hazır durumdaki girişimlerden oluşuyor. Bunun yanında girişimcilerimizin, startup firmalarımızın, scaleup firmalarımızın başarısı için 25 milyon dolarlık bir fon kurduk."

13 kategoride 37 firmaya ödül

Törende bu yıl 13 farklı kategoride 37 firmaya ödül verildi.

Fikri Mülkiyet Yıldızı ödülleri TUSAŞ, FEV Türkiye ve Curium'a verilirken, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Ödülü'nün sahibi de TUSAŞ oldu. Yıldızlı Turcornlar kategorisinde Craftgate ödüle layık görülürken, Kaşif Yıldızlar kategorisinde de öğrenci girişimleri Tarlis, APEX ve Aquanomy ödüllendirildi.

Ticarileşen Ürün Yıldızları kategorisinde Uyumsoft ve Doping Hafıza, Ar-Ge'nin Yıldızları kategorisinde Etiya, İhracatın Yıldızları kategorisinde ise Appnation Yazılım, Siliconroad ve İ2İ ödüle layık görüldü.

Ar-Ge'nin Kutup Yıldızı Ödülü Ziraat Teknoloji'ye, İhracatın Kutup Yıldızı Ödülü Teknasyon firmasına, Global Yıldız İş Birliği özel ödülü NVIDIA'ya verildi.