Yıldız Kaşifleri Programı İkinci Dönem Başladı: 119 Takıma 20 Milyon TL Destek

Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark tarafından hayata geçirilen "Yıldız Kaşifleri" programının ikinci dönemi başladı. 34 farklı üniversiteden 830 öğrencinin başvurduğu ve 119 takımın destek almaya hak kazandığı programda, genç girişimcilere toplamda 20 milyon TL destek sağlanacak.

Yıldız Kaşifleri Programının ikinci dönem lansmanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Savunma sanayi, yapay zeka, sağlık teknolojileri, sürdürülebilirlik, uzay teknolojileri ve robotik sistemler gibi stratejik

alanlarda projeler geliştiren 167 takımdan 119'u desteklenmeye hak kazandı. 53 takım, girişimcilik; 66 takım, proje ve kulüp faaliyetleri için destek alırken, programda 111 lisans takımının yanı sıra 8 yüksek lisans takımının da destek kapsamında olduğu açıklandı.

"Katılım sayısı iki katını geçti"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, öğrencilere kapsamlı destek sunduklarını belirterek, "Yıldız Kaşifleri hayali olan öğrencilere girişimcilikten uluslararasılaşmaya kadar, globalde fikrini satış alanına götürünceye kadar destek olan bir proje. Öğrencilerimiz projeleriyle müracaatlarını yapıyorlar ve o müracaatlar akademisyenler tarafından değerlendiriliyor. Sonrasında da o değerlendirmeye bağlı olarak destek alıyorlar. Geçtiğimiz sene 81 takımdan 46 takımı destekledik. Bu yıl da 167 takımdan 119 takımı destekledik. Bunların içerisinde girişimcilik için müracaat edenler de var. Takımlarında ürün geliştirme için müracaat eden arkadaşlarımız da var. Bu sene 34 farklı üniversiteden öğrenci arkadaşlar takımda rol aldılar. Tek kuralımız, ekip liderinin YTÜ öğrencisi olmasıydı. 830 öğrenciden 119 takım desteklenmiş oldu bu yıl. Geçen senenin yaklaşık 2 buçuk katı" dedi.

"Her aşamada destek sağlanıyor"

"Öğrencilerin girişimcilikten ürünü pazara sununcaya kadar hangi aşamalardan geçmesi gerekiyorsa o eğitimleri de veriyoruz. Sadece para desteği veya ekipman desteği verip orada bırakmıyoruz. Bir iş modeli nasıl geliştirilir, nasıl ticarileştirilir, nasıl pazarlanır, onların da eğitimi veriliyor" diyen Rektör Prof. Dr. Debik sözlerini şöyle noktaladı: "Yıldız Kaşifleri'ndeki öğrencilerimizin inşallah bu yıl TEKNOFEST'te ve dünyadaki birtakım yarışmalarda güzel dereceler alarak ülkemize dönmesinin hem bizim hem ülkemizin yüzünü güldüreceğini ifade ediyorum. Biz de kendilerine gelecek yıllarda daha fazla destek vermeyi arzu ediyoruz."

"Stratejik alanlara öncelik verdik, sürdürülebilir bir model kurduk"

Programın operasyonel süreçlerini ve hedeflerini aktaran YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, projenin Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına hizmet eden alanlara odaklandığını belirtti. Doç. Dr. Garip, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulusal ölçekte kritik öneme sahip olan savunma, sağlık, tarım ve gıda teknolojileri gibi alanları öncelik listemize aldık ve bu sektörlere yönelik hedef odaklı destek paketleri geliştirdik. Başvuruların da ağırlıklı olarak bu stratejik alanlarda yoğunlaşması, hem ülkemizin geleceği hem de üniversitemizin Ar-Ge vizyonu açısından son derece memnuniyet vericidir."

Yıldız Kaşifleri'nin sıradan bir hibe programı olmadığının, fikrin doğuşundan küresel pazara çıkışına kadar uçtan uca bir ekosistem sunduğunun altını çizen Doç. Dr. Garip, uyguladıkları 4 adımlı teşvik modelini şu şekilde özetledi:

"Bu mekanizmayı birbirini tamamlayan 4 temel aşamada eksiksiz çalıştırıyoruz. İlk adımda gençlerimizi kapsamlı girişimcilik ve proje yönetimi eğitimleriyle sürece hazırlıyoruz. İkinci adımda, projelerin somutlaşması için gerekli olan Ar-Ge malzemelerini ve altyapı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyoruz. Üçüncü aşamada, takımlarımızın uluslararası arenada ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla, yurt dışı yarışmalarındaki ulaşım ve konaklama dahil tüm lojistik operasyonlarını üstleniyoruz. Son aşamada ise ticarileşme süreçlerine odaklanarak, geliştirilen ürünlerin şirketleşmesini ve Yıldız Teknopark'ın uluslararası ofisleri kanalıyla küresel pazarlara ihraç edilmesini sağlıyoruz. Gençlerimizin enerjisinin fikirden ürüne, üründen ise ekonomik değere dönüşmesine şahitlik etmek, ülkemizin geleceğine yaptığımız en doğru yatırımdır."

Deneyimlerini anlattılar

Törende, geçen yıl programdan faydalanarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden ilk dönem kaşifleri de kürsüye çıktı.

Çekya'daki yarışmada genel birincilik elde eden YTU Racing takımı temsilcileri, programın sunduğu ulaşım desteğinin lojistik sorunları çözdüğünü ve bu sayede araçlarını geliştirmeye daha fazla vakit ayırdıklarını aktardı.

Polonya'daki Shell Eco-Marathon'da otonom kategorisinde birinci olan YTÜ AESK takımı üyeleri ise sağlanan desteklerin motivasyonlarındaki kilit rolüne değinerek, "Üniversitemizin her daim yanımızda olduğunu bilmek bize büyük bir güç sağladı." sözleriyle kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Program, Yıldız Kaşifleri takımlarının projelerini anlattığı networking ile son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı