YTÜ ve İSO'dan Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğiyle hayata geçirilen "Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (ETP)" düzenlenen törenle tanıtıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Otağ-ı Hümayun'da yapılan törende yaptığı konuşmada, kentte 59 üniversite ve 1 milyonun üzerinde de öğrencinin var olduğunu söyledi.

Cumhuriyet kurulurken makine mühendisi sayısının 55 olduğunu belirten Gül, "100 yılda 55 makine mühendisi olan bir durumdan bugün sadece bir şehirde 59 üniversitesi olan bir yere geldik." dedi.

Gül, sanayi ve üniversite işbirliğinin bazen "Bizim ilişkilerimiz çok iyi. Biz geçen ay onları ziyaret ettik. Onlar bu ay bize geldiler ya da üniversitenin bir birimi organize sanayi bölgesinin içerisinde bir binada faaliyet gösteriyor." şeklinde algılandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bunlar hiç şüphesiz kıymetli işler ama belki görülen fotoğrafın yüzde 1'i değil. İhtiyacımız olan aslında bugün tanıtımını yaptığımız bu ve buna benzer tasarım işleri. Neden? Çünkü bilgi lazım, bilginin tasarımla bir şekillenmesi lazım. Onun ürün olarak üretilmesi, pazarlaması lazım. Aslında her etabında birbirimize ihtiyacımız var. Sermaye ihtiyacımız var, tecrübe ihtiyacımız var. Bilgiye ihtiyacımız var, hocalarımızın sektörde öğrenecekleri var. Sektörün hocalarımızda öğrenecekleri var. Sonuç itibariyle de teoriyle pratik her zaman örtüşmüyor. Bazen teoride çok mükemmel görünen işler pratiğe döndüğünde onun ticari bir karşılığının olmadığını ya da en azından şu an itibarıyla bir ticari ürün olarak piyasaya sunulamayacağı ortaya çıkıyor. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin dünyanın her tarafında ticari olarak ilerlemesiyle birlikte bunda özel sektör, üniversiteler ve bütün vatandaşlarımız kendine düşeni almış olur."

"Prototipleme merkezi bütün sanayi sektörüne hitap edecek"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise "Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi" denilince akla katma değerli ürün geldiğini anlattı.

Daha önce üniversitelerindeki prototipleme merkezinin sadece akademiye ve üniversitenin girişimci öğrencilerine hizmet verdiğini belirten Debik, "Bu prototipleme merkezi bütün sanayi sektörüne hitap edecek. Sanayi odamızla ve diğer sektörlerle oldukça iyi işbirliklerimiz var." diye konuştu.

Prof. Dr. Debik, üniversitenin sanayiyle, sanayinin üniversitelerle diyaloğunun oldukça zayıf olduğuna dikkati çekerek, "Prototipleme merkezimizin bundan sonra daha katma değerli ürünler üretmesi gerek sanayimizin gerekse akademisyenlerimizin ve girişimci öğrencilerimizin, teknoparkımızda bulunan girişimcilerimizin katma değerli ürün üretmesine sebep olacak. Prototipleme merkezinin ülkemizde çok yüksek katma değerli ürünler üreteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu önemli altyapıya üniversitemizin gücünü de dahil ettik"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise sanayinin tasarım yoluyla rekabet gücünün gelişmesini hedefleyen güçlü stratejik işbirliğini paylaşmak üzere bir arada olduklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında "İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi"ni İkitelli OSB'de 2022 yılında hayata geçirirken hedefin çok açık olduğunu dile getiren Bahçıvan, "Bu hedef, sanayimizin tasarım yetkinliklerini geliştirmek, fikirden ürüne giden yolu kısaltmak ve katma değeri yüksek üretimi mümkün kılacak bir ekosistem oluşturmaktır. Geldiğimiz noktada, bu hedefin bir üst aşamasına geçtiğimizi büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark'la kurduğumuz ortaklıkla endüstriyel tasarım, prototipleme ve ürün geliştirme alanındaki bu önemli altyapıya üniversitemizin gücünü de dahil ettik ve merkezimizi Yıldız Teknopark'a taşıdık." diye konuştu.

Bahçıvan, merkezde girişimciler, akademisyenler ve sanayiciler aynı masada buluşarak teknolojik inovasyonun gerçekleşmesi için farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ve çalışması için harika bir ortam sağladığını kaydetti.

YTÜ'nün bu yapıda sağladığı çok katmanlı desteğin çok olumlu tesir yaratacağından emin olduğunu dile getiren Bahçıvan, şunları ifade etti:

"Geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve ekonomik değere dönüşmesi noktasında en kritik katmalardan birini de akademik bilginin teknolojiye ve ticari değere dönüşmesinde çok önemli rolü olan Yıldız Teknopark'la tamamlıyor olacağız. İyi mühendisler, teknikerler, teknisyenler ve akademisyenlerden oluşan bu ekosistemde fikir sahibi herkesin ETP'ye gelip, fikirlerinin prototipini, endüstriyel tasarımını gerçekleştirerek teknolojik inovasyon yapması için imkan sağlanmaktadır. Hem nitelikli insan kaynağı hem de altyapımızla birlikte firmalarımızın Ar-Ge altyapı ve personeli ile ilgili ihtiyacı olan firmalara ya da Ar-Ge departmanları bulunmayan KOBİ'lerin Ar-Ge süreçlerine ETP merkezimizle yenilikçi şekilde destek olabileceğimizi düşünüyoruz."

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip de merkezin fikir aşamasındaki tasarımların kısa sürede fiziksel prototiplere dönüştürülmesini sağlayan ileri üretim teknolojileri, dijital tasarım altyapısı ve mühendislik desteğiyle girişimcilere, KOBİ'lere, sanayi kuruluşlarına ve akademisyenlere uçtan uca prototipleme imkanı sunacağını belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tanıtımı yapılan merkezi gezdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile bazı sanayiciler, akademisyenler ve davetliler katıldı.