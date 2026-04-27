Yıldız Teknik Üniversitesinde uluslararası astronomi konferansı düzenleniyor

Yıldız Teknik Üniversitesinde uluslararası astronomi konferansı düzenleniyor
Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ), gök bilim ve tarihin kesişim noktasını ele alan "Göksel Kavşaklar: Karşılaşmalar, Kesişimler ve Etkileşimler" başlıklı uluslararası konferans başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ), gök bilim ve tarihin kesişim noktasını ele alan "Göksel Kavşaklar: Karşılaşmalar, Kesişimler ve Etkileşimler" başlıklı uluslararası konferans başladı.

YTÜ ile Galler'de bulunan University of Wales Trinity Saint David'e bağlı Sophia Centre işbirliğinde üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'ndeki tarihi Otağ-ı Hümayun binasında gerçekleştirilen konferansta antik çağlardan bugüne astronomi ve astrolojinin siyaset, din ve toplumsal yapı üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyen, tarihçi ve araştırmacıları bir araya getiren konferans kapsamında yapılacak sunumlarda Osmanlı ve İslam dünyasında müneccimlerin saray içindeki konumları, astrolojinin geçmiş olayların yorumlanmasındaki rolü, yöneticilerin karar alma süreçlerinde gökyüzü verilerinden yararlanmaları ve farklı kültürlerde astronomik sembolizmin kullanımı gibi başlıklar ele alınacak.

Ayrıca katılımcılar için İstanbul Boğazı'nı kapsayan gezi ile Mezopotamya bölgesine yönelik teknik inceleme programı da gerçekleştirilecek.

Gökyüzü ile insanlık tarihi arasındaki ilişkiyi farklı disiplinlerden yaklaşımlarla ele alan konferans, 29 Nisan'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ümit Türk
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifade veriyor, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada sıcak gelişmeler
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

Talimatı verdi! Arap ülkesi dünyada bir ilke imza atacak
Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde yürüyenler ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı