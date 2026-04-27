Yıldız Teknik Üniversitesinde uluslararası astronomi konferansı düzenleniyor

Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ), gök bilim ve tarihin kesişim noktasını ele alan "Göksel Kavşaklar: Karşılaşmalar, Kesişimler ve Etkileşimler" başlıklı uluslararası konferans başladı.

YTÜ ile Galler'de bulunan University of Wales Trinity Saint David'e bağlı Sophia Centre işbirliğinde üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'ndeki tarihi Otağ-ı Hümayun binasında gerçekleştirilen konferansta antik çağlardan bugüne astronomi ve astrolojinin siyaset, din ve toplumsal yapı üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyen, tarihçi ve araştırmacıları bir araya getiren konferans kapsamında yapılacak sunumlarda Osmanlı ve İslam dünyasında müneccimlerin saray içindeki konumları, astrolojinin geçmiş olayların yorumlanmasındaki rolü, yöneticilerin karar alma süreçlerinde gökyüzü verilerinden yararlanmaları ve farklı kültürlerde astronomik sembolizmin kullanımı gibi başlıklar ele alınacak.

Ayrıca katılımcılar için İstanbul Boğazı'nı kapsayan gezi ile Mezopotamya bölgesine yönelik teknik inceleme programı da gerçekleştirilecek.

Gökyüzü ile insanlık tarihi arasındaki ilişkiyi farklı disiplinlerden yaklaşımlarla ele alan konferans, 29 Nisan'a kadar devam edecek.