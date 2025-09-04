Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri Otonom Taşıma Robotu Geliştirdi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, endüstriyel depo süreçlerini otonom hale getirmek için ürün ve yük taşıyabilen robot geliştirdi.

YTÜ bünyesindeki mühendislik fakültelerinin öğrencilerinden oluşan 20 kişilik Deptron Robotics takımı, yürüttükleri proje kapsamında tasarladıkları robotun tanıtımını yaptı. YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ndeki etkinlikte sunum yapan öğrenciler, proje süreci ve robotun çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.

Robotun test sürüşünü izleyen YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, öğrencileri tebrik etti.

Takımın kaptanı YTÜ Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Meryem Koç, AA muhabirine, kulübün 2019'da Elektrik-Elektronik Fakültesinde kurulduğunu, öğrencilerin multidisipliner mühendislik alanlarda çalıştığını söyledi.

Koç, yaptıkları robot ile insanları fiziksel güç kullanacakları ağır iş yükünden kurtarmak istediklerini dile getirdi. Bunun çalışma alanlarında verimliliği artıracağına inandığını aktaran Koç, projenin 6 ay önce başladığını ancak Ar-Ge çalışmalarını son bir ayda üç vardiya yaparak tamamlandıklarını ifade etti.

Robotun halihazırda 500 kilograma kadar taşıma kapasitesinin bulunduğunu vurgulayan Koç, süreç içinde geliştirilecek üç segment ile taşıma kapasiteyi 1,5 tona kadar çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mevcut robotun yarı otonom olduğunun altı çizen Koç, "Şu an yarı otonom. Yarı otonom ne demek? Biz hangi noktadan hangi noktaya gideceğini kendimiz belirtiyoruz, kendisi kimseye sormadan gidebiliyor. Tam otonom dediğiniz de robot neyi nereden alıp nereye bırakması gerektiğine kendisi karar veriyor. Nasıl yapıyor bunu? Önceden ona bildirilmiş yerler var, 'Şuraya bu gelecek buraya bu gelecek' diye. Diyelim ki sürekli depoya girip çıkan bir ürün var, bu ürünü en yakın konuma koyarken ayda bir tedarik edilen ürünü daha geri bir yere koyuyor. Bu zamandan ve mekandan tasarruf sağlanmasına sebep oluyor, maliyetleri de düşürmüş oluyor. Yarı otonom ile tam otonom arasında sadece yazılım farkı var. Yazılımını birleştirdiğimiz anda tam otonom haline geçebilirsiniz." bilgisini verdi.

Koç, TÜBİTAK desteği için yapılan başvuruda projelerinin ilk aşamayı geçtiğini belirterek, "İkinci aşamadan da geçersek birkaç ay içinde şirketleşmeye başlayabiliriz. Ondan sonraki hedeflerimiz ilk önce Türkiye pazarı, sonra Avrupa ve dünya pazarı." ifadesini kullandı.

Meryem Koç, robotun ilk versiyonuna üniversitenin adından esinlenerek, "doğan yıldız" anlamına geldiği için Nova ismini verdiklerini sözlerine ekledi.