Prof. Dr. Mustafa Var, son yolculuğuna uğurlandı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var(63), Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Var'ın cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesine getirildi. Mustafa Var için Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Var, asri mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra akademisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN