Haberler

Prof. Dr. Mustafa Var, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Mustafa Var, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Mustafa Var, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde merhumun ailesi, arkadaşları ve akademisyenler bir araya geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var(63), Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Var'ın cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesine getirildi. Mustafa Var için Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Var, asri mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra akademisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! 13 gün sonra acı haber geldi
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Pep Guardiola, İrade Ampute Futbol Takımı'nın onursal antrenörü ilan edildi

"Selamünaleyküm" diye başladığı konuşmanın karşılığını aldı