Yedi Bölü Yedi sergisi sanatseverlerle buluştu

Yedi sanatçının üretimlerini ortak bir düşünsel zeminde buluşturan 7/7 – Yedi Bölü Yedi sergisi, 7 Temmuz–7 Eylül 2026 tarihleri arasında Artmahall Kabataş'ta sanatseverleri bir araya getirecek. Derya Aydoğan küratörlüğünde gerçekleşen sergi, tarih boyunca tamamlanma, döngü ve bütünlüğün simgesi olarak düşünülen "yedi" sayısını, günümüz insanının görünmeyen ilişkiler ağı içindeki varlığını sorgulayan bir metafora dönüştürüyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu ve mezun sanatçılardan Seval Yıldız Tekin, Alper Efe Gümüş, Melisa Uzun, Esra Doğa Ertaş, Ece Albayrak ve İldem Ünver'in eserlerini bir araya getiren sergi, çağdaş yaşamın kolektif yapısına odaklanan kavramsal bir karşılaşma öneriyor.

ORTAK BİR DOKUNUN LİFLERİ: BİRLİKTE KURULAN BİR VAROLUŞ

7/7 – Yedi Bölü Yedi sergisi, yedi sanatçının üretimlerini tek bir tema etrafında bir araya getirirken her sanatçının üretimini ortak bir dokunun farklı bir lifi olarak ele alıyor; karşılaşmaların, temasların ve ilişkilerin bütünü nasıl dönüştürdüğünü görünür kılıyor. Bu bakışla yediyi yediye böldüğümüzde ortaya çıkan “bir”, matematiksel bir sonuç olmanın yanı sıra, birlikte kurulan bir varoluşun simgesine dönüşüyor.

JOHN DONNE’DAN BUGÜNE: "HİÇBİR İNSAN TEK BAŞINA BİR ADA DEĞİLDİR"

John Donne, 1624 yılında kaleme aldığı ünlü dizelerinde "Hiçbir insan tek başına bir ada değildir." der. Aradan dört yüz yıl geçmesine rağmen bu cümle, belki de bugün hiç olmadığı kadar güncel. Dijital ağlar, ekolojik krizler, kültürel dolaşım, göç hareketleri ve kolektif hafıza; insanın tek başına değil, sürekli temas eden ilişkiler ağı içinde var olduğunu her gün yeniden görünür kılıyor.

7/7 – Yedi Bölü Yedi sergisi de tam bu noktadan hareket ediyor ve izleyiciyi basit görünen bir matematiksel önerme üzerinden düşünmeye çağırıyor: Yediyi yediye böldüğümüzde geriye gerçekten yalnızca "bir" mi kalır?

TAMAMLANMANIN VE DÖNGÜNÜN SİMGESİ: YEDİ SAYISI

Tarih boyunca yedi sayısı yalnızca bir rakam olmadı. Yedi nota, yedi renk, yedi gün, yedi kıta... Farklı kültürlerde tamamlanmanın, döngünün, dengenin ve uyumun simgesi olarak yorumlandı. Sergi ise bu ortak sembolü günümüzün ilişkisel dünyası içinde yeniden ele alıyor.

Görünürde birbirinden bağımsız duran yedi sanatçı, yedi üretim pratiği ve yedi farklı ifade biçimi, ortak bir düşüncenin farklı katmanları hâline geliyor. Böylece sergi, "bir" olmayı tek tipleşmekten öte çeşitliliğin kurduğu ortak yaşam alanı olarak yeniden yorumluyor.

İLİŞKİSEL BİR DOKU: BİLİMSEL VE SPİRİTÜEL KESİŞİMLER

Bu yaklaşım, antropolog Tim Ingold'un dünyayı birbirinden kopuk nesneler toplamı yerine, sürekli örülen yaşam çizgilerinden oluşan ilişkisel bir doku olarak ele alan düşüncesiyle kesişiyor. Aynı zamanda Dolores Cannon'un Ölümün Ötesi kitabında aktardığı ve farklı renklerdeki sayısız ipin oluşturduğu "goblen" metaforunu da çağrıştırıyor. Bilimsel ya da spiritüel bir önerme olmanın ötesinde bu imgeler, insanın tek başına var olmayan; kurduğu bağlar aracılığıyla anlam kazanan bir varlık olduğunu düşündürüyor.

HEPSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTELİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu ve mezun sanatçılardan, Seval Yıldız Tekin, Alper Efe Gümüş, Melisa Uzun, Esra Doğa Ertaş, Ece Albayrak ve İldem Ünver'in üretimlerini ortak bir düşünsel dokunun farklı lifleri olarak bir araya getiren 7/7 – Yedi Bölü Yedi, farklı ifade biçimlerinin nasıl kolektif bir anlatıya dönüşebileceğini görünür kılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölümü öğretim üyesi Dr. Derya Aydoğan küratörlüğünde hazırlanan 7/7 – Yedi Bölü Yedi sergisi, 7 Temmuz–7 Eylül 2026 tarihleri arasında Artmahall Kabataş'ta ziyaret edilebilir.