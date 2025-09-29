YTÜ'de yeni akademik yıl Haluk Görgün'ün ilk dersiyle başladı

YILDIZ Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) 2025-2026 Akademik Yılı, düzenlenen törenle başladı. Açılış dersini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Türk Savunma Sanayiinde Yeni Ufuklar: Teknoloji, Mühendislik, Milli Yetkinlik ve Gelecek' başlığıyla verdi. Törende konuşan Prof. Dr. Görgün "Bugün geldiğimiz noktada Savunma Sanayii Başkanlığı, 1100'ün üzerinde değerli projeyi yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçeyle yönetiyor. Başkanlığın sorumluluk alanları arasında; Ar-Ge ve teknoloji yönetiminden lojistik yönetimine, kalite ve test sertifikasyonundan strateji ve maliyet planlamasına, endüstriye katılımdan program ve proje yönetimine, teşvikler ve kredilerden uluslararası iş birliğine kadar çok geniş bir yelpaze bulunuyor" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin müzik dinletisiyle başladı. Ardından akademik yürüyüş, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla devam eden programda, aynı gün Akademik Yıl Açılış Töreni ve Oryantasyon Programı birlikte gerçekleştirildi. Törende, YTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve Türkiye'nin teknoloji hamlesine öncülük eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ilk dersi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, açılış dersinde küresel gelişmeler ışığında Türkiye'nin savunma sanayii stratejilerini, yerli ve milli projeleri ve gençlerin bu ekosistemdeki kariyer fırsatlarını ele aldı. Görgün'ün dersi, özellikle mühendislik ve teknoloji öğrencileri ile akademisyenler için önemli bir rehber niteliği taşıdı.

GÖRGÜN: YERLİ VE MİLLİ KATKI, YÜZDE 83'E ULAŞTI

Açılış Töreni'nde konuşan Prof. Dr. Haluk Görgün, "2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Kurulu'nda Cumhurbaşkanımızın verdiği 'bundan sonra önüme yerli ve milli üretim olmayan platformlar getirmeyin, özgün tasarımlara odaklanın, zaman içinde kendi kendine yeten bir savunma sanayiine ulaşmalıyız' talimatıyla yeni bir ivme kazandı. Bu süreçte yüzde 20'ler seviyesinde olan yerli ve milli katkı oranı bugün yüzde 83'lere ulaştı. Savunma Sanayii Başkanlığı, kurulduğu günden itibaren hazır alımla başlayan projelerden; offset, teknoloji transferi ve ortak girişimlerle altyapı yatırımlarına; ardından özgün tasarım ve uluslararası konsorsiyum dönemine geçerek bugün 'oyun değiştirici teknolojiler' olarak adlandırılan bir çizgiye yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada Savunma Sanayii Başkanlığı, 1100'ün üzerinde değerli projeyi yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçeyle yönetiyor. Başkanlığın sorumluluk alanları arasında; Ar-Ge ve teknoloji yönetiminden lojistik yönetimine, kalite ve test sertifikasyonundan strateji ve maliyet planlamasına, endüstriye katılımdan program ve proje yönetimine, teşvikler ve kredilerden uluslararası iş birliğine kadar çok geniş bir yelpaze bulunuyor" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. DEBİK: İLK 5 BİNDEKİ BAŞARIMIZ, GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE YÜZDE 50 ARTTI

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise "Öğrenci sayımız giderek artıyor. İlk 2 binden toplamda 30 öğrenci kazandırdık ve onlara eğitim hayatları boyunca güçlü destek vermeye devam edeceğiz. İlk 5 bindeki başarımız, geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttı. Geçen yıl 1000 olan ihtiyaç bursu sayımızı 1500'e çıkardık. Ayrıca bu bursun adını ihtiyaç bursundan, fırsat bursuna dönüştürdük. Böylece fırsat eşitliği çerçevesinde öğrencilerimizi desteklemiş olacağız. Bunun yanında, yemek bursu sayısını da 600'den 1000'e çıkardık. İhtiyacı olan öğrencilerimizden yemek bursu almak isteyenlere destek vereceğiz. Bununla birlikte, yemekhane giriş sisteminde bir bankayla anlaşma aşamasındayız. Yıllık 50 bin askıda yemek projesi kapsamında, öğrencilerimiz beş kez yemek aldığında altıncı yemeğin ücretini banka ya da firma karşılayacak. Görüşmelerimiz devam ediyor, sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Gelecek dönemde hedeflerimiz oldukça iddialı. Küresel üniversite sıralamalarında ilk 100'e girmeyi ve dünya üniversiteleri değerlendirmelerinde daha üst seviyelere çıkmayı amaçlıyoruz. Lisansüstü uluslararası araştırma sayısını artırmak için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası proje sayısında da önümüzdeki dönemde önemli bir artış bekliyoruz. Ayrıca teknopark ile üniversite ekosisteminin daha iç içe çalışması için yoğun çaba gösteriyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi, vakfımız ve okullarımızla birlikte büyük bir ailedir. Bu aileyi, hep birlikte daha yüksek seviyelere taşımak için gayret edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Akademik Yıl Açılış Töreni'nin ardından aynı gün yapılan YTÜ Oryantasyon Programı'na da katıldı. Yıldız'a yeni adım atan öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Görgün, gençlere Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yürütülen savunma sanayii çalışmalarını ve gelecek vizyonunu anlattı.