TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan öğrencilere "bayrağı taşımaya hazır olun" tavsiyesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve havacılık yolculuğunun devam ettiğini ve edeceğini belirterek, "Her birimiz bir bayrak yarışının içindeyiz. Benden önce birçok arkadaşım, ağabeyim bu bayrağı taşıyordu, şimdi bizler taşıyoruz. Yarın sizler taşıyacaksınız, buna hazır olmanız, kendinizi hazırlamanız lazım." dedi.

Demiroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) düzenlenen TUSAŞ Fayrap Uçuşun ve Uzayın Geleceği Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, dünya ve Türk havacılık tarihine ilişkin bilgiler paylaştı.

TUSAŞ'ın kuruluş sürecinden bahseden Demiroğlu, gelinen noktada Ankara Kahramankazan'daki yerleşkelerinin 4 milyon metrekare alan üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Demiroğlu, aynı anda 5. nesil uçak, çeşitli hava araçları, uzaya gönderilen uydular yapılan ve havacılık şirketlerine parça üretilen bir kampüsün başka bir yerde bulunamayacağını aktararak, bünyelerinde 17 bin çalışanın yer aldığını ifade etti.

TUSAŞ'ın yerli hava araçları üretiminin yanı sıra aralarında Airbus ve Boeing'in olduğu uluslararası şirketler için de parça üretimi yaptığına işaret eden Demiroğlu, "Türk Hava Yolları'nı kullanıyorsanız ya Boeing'e ya da Airbus'a biniyorsunuz. Bu uçaklarda bir parçamız mutlaka var. Eğer arka kapıda iseniz, bizim yaptığımız parçadasınız. Her birinde bizim bir dokunuşumuz var." diye konuştu.

"Bir bayrak yarışının içindeyiz"

Mehmet Demiroğlu, kendisinin de 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirterek, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle mühendislik alanlarında çok daha ileri gitmemizi sağlayacak adımları sizlerin atması bekleniyor. Bu hikayenin bundan sonraki kısmının parçası olmak zorundasınız. Stajlarınızı lütfen güzel yapın, öğrenmek için yapın. Hayaliniz varsa peşinden gitmeniz, çalışmanız gerekiyor demektir. Sizi çalışmaya itecek, şu anda bulunduğunuz konumdan, durumdan, konfor alanınızdan çıkaracak şeydir sizin hayaliniz."

Demiroğlu, öğrencilere yönelik TUSAŞ bünyesinde yürüttükleri programlara ilişkin öğrencilerle bilgiler paylaştı.

Konuşmasının ardından Demiroğlu'na YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

Demiroğlu'nun öğrenci projelerine ilişkin stantlarının bulunduğu alanı ziyaretinin ardından etkinlik sona erdi.