YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı 14-15 Eylül'de yapılacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 2. YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı, 14-15 Eylül'de Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

YÖKAK'tan yapılan açıklamaya göre, "Dijital Dönüşüm Sürecinde Kalite Güvence Sistemleri ve Yapay Zeka" temasıyla düzenlenecek konferansta, yükseköğretimde kalite güvencesinin geleceği, yapay zeka ve dijital dönüşümün etkileri, yeni kalite güvence yaklaşımları ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Konferansta, Avrupa ve ABD başta olmak üzere yükseköğretim ve kalite güvencesi alanında öne çıkan kuruluşların yöneticileri ve uzmanları bir araya gelecek.

Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) Başkanı Prof. Dr. Daniela Cristina Ghi?ulica, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) Başkanı Prof. Dr. Bjorn Stensaker, ABD merkezli Council for Higher Education Accreditation (CHEA) Başkanı Dr. Nasser H. Paydar, Boston College Center for International Higher Education Araştırma Üyesi Jamil Salmi gibi alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.

259 bildiri sözlü sunum için kabul edildi

İki gün sürecek konferansta, yapay zeka, dijital dönüşüm ve kalite güvencesi arasındaki ilişki farklı oturum ve panellerde ele alınacak. Yapay zekanın eğitim öğretim, kurumsal karar alma, veri kullanımı ve kalite güvence süreçlerine etkileri ulusal ve uluslararası perspektiflerle değerlendirilecek.

Konferans kapsamında gerçekleştirilecek "İyi Uygulamalar Paneli" ile üniversitelerin kalite güvencesi alanında geliştirdiği ve değerlendirme sonucunda seçilen 12 iyi uygulama paylaşılacak.

Toplam 316 bildiri başvurusunun yapıldığı konferansta, bilimsel değerlendirme sonucunda 259 bildiri sözlü sunum için kabul edildi. Konferansı Türkiye'den ve yurt dışından 600'ün üzerinde kayıtlı katılımcının takip etmesi bekleniyor.

Konferansın paydaş kurumları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bulunuyor.

Kaynak: AA