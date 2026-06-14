Bakan Kacır: 2 Yılda 5 Milyon Vatandaşa Yapay Zeka Eğitimi Verilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, "İlk 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza 81 ilimizde başlatacağımız yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle yapay zeka eğitimleri sunacağız. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Bu süreçte verinin çok kıymetli olduğunun farkındayız. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ama en az bu kadar önemli olan, kendi verimizin kendi modellerimizle işlenmesi ve kendi verimizden kendimizin değer oluşturabilmesi adına yeni fırsatlar, yeni imkanlar oluşturacağız" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni' ne katıldı. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında Bakan Kacır'a, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından hediye takdim edildi. Mezunlara sertifikalarının verilmesinin ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

'100 BİN YAPAY ZEKA UYGULAMA PROFESYONELİ YETİŞTİRECEĞİZ'

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin 2030 Yapay Zeka Vizyonu'nu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya duyurduğu günün hemen ertesi gününde bu programı icra ediyor olmamız bence çok anlamlı. Sayın Cumhurbaşkanımız dün sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapay zeka alanında Türkiye olarak atacağımız adımları ilan ettiler. Bu vizyonu dört başlıkta özetledik; fark et, istifade et, üret ve yönet. Bu dört başlık atacağımız adımların adeta özeti. Bu dört başlıkta önümüzdeki dönemde dolu dizgin bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza 81 ilimizde başlatacağımız yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle yapay zeka eğitimleri sunacağız. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Bu süreçte verinin çok kıymetli olduğunun farkındayız. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ama en az bu kadar önemli olan, kendi verimizin kendi modellerimizle işlenmesi ve kendi verimizden kendimizin değer oluşturabilmesi adına yeni fırsatlar, yeni imkanlar oluşturacağız. Bunun için özellikle kamunun elindeki veriyi, büyük veriyi sizlere, Türkiye'nin yapay zeka geliştiricilerinin hizmetine sunacağız. En az 2 bin kamu veri setini yapay zeka geliştiricilerimize yerli ve milli çözümler ortaya koyabilmeleri için sunma hedefini ortaya koyduk" dedi.

'ÜLKE EKONOMİSİNDE 1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DEĞER ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Kacır, "Tabi dijital altyapıyı güçlendirmeliyiz. Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini daha ileri seviyelere çıkarabilmeliyiz. Bunun için yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. Enerji tedariki, altyapısı güçlü, sürekli enerji kaynağı sunduğumuz veri merkezi bölgeleri oluşturacağız ve veri merkezi kapasitemizi halihazırdaki 250 MW düzeyinden hızla 1 GW seviyesine yükselteceğiz. Bütün bunlarla beraber özel sektör yatırımlarını hızlandıracağız. Türkiye'nin adeta bir dijital merkez ülke olmasına vesile olacak adımlar atacağız. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla bu süreci başlattık. Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımını bu alanda harekete geçireceğiz. Bir yandan da kamunun kendi yatırım programı içerisinde toplam harcamaların en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine yönlendireceğiz. Böylelikle ülke ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracağız" dedi.

'TÜRKİYE YENİ NESİL İNSANSIZ HAVACILIK GİBİ ALANLARDA, DÜNYANIN 1 NUMARALI ÜLKESİ HALİNE GELDİ'

Bakan Kacır, "Sizler bu yolculuğa artık çıktınız. Bu eğitimlerle donandınız geleceği hazırlandınız. Bütün bu projelerde en büyük ihtiyacımız sizlersiniz en büyük güç çarpanımız sizlersiniz. Türkiye bugüne kadar neyi başarmışsa, kendi öz evlatlarının alın teriyle akıl teriyle başardı. Bize altın tepside bu başarı hikayeleri sunulmadı. Hiçkimse bizim elimizden tutup bizi bu başarıya taşımadı. Çoğu zaman müttefik saydıklarımız bu mücadelede olmadılar; hatta karşımızda oldular. Savunma sanayiinde nelerin yaşandığını sizler çok iyi takip ediyorsunuz. Türkiye bugün kritik savunma teknolojilerinde dünyada ilk 5 ülkeden biri haline geldi. Bazı alanlarda, yeni nesil insansız havacılık gibi alanlarda, dünyanın 1 numaralı ülkesi haline geldi; ama bizim hikayemizin başkalarınınkinden farklı bir yönü var. Biz engelleri aşa aşa buraya geldik. Ambargolarla, kısıtlamalarla mücadele ede ede bu başarıları elde ettik. Hamdolsun böyle olması, şimdi başarımızı çok daha kavi kılıyor. Çünkü biz sadece sistem geliştirici olmadık. Alt sistemleriyle, çekirdek bileşenleriyle, kritik teknolojinin tüm aşamalarında yerli ve milli bir kabiliyet geliştirdik. Savunma sanayiinde elde ettiğimiz bu başarı, şimdi artık sivil alanlarda adım adım yaygınlaşıyor. Şimdi Türkiye kendi yerli, milli, elektrikli akıllı otomobilini üretiyor ve onun etrafında yepyeni bir mobilite ekosistemi kuruyor. Togg'u akıllı cihaz haline getiren teknolojiler, Türkiye'nin teknoloji girişimleri tarafından geliştiriliyor, üretiliyor. Türkiye kendi haberleşme uydularını yapan 11 ülkeden biri haline geldi. Şimdi Türkiye kendi küçük modüler nükleer reaktörlerini geliştirme yolculuğuna çıktı. Sanayinin, teknolojinin tüm alanlarında bu milli teknoloji hamlesinin izlerini göreceğiz artık ve işte yapay zeka da bütün bu alanlarda yeni bir sıçramanın, yeni bir çarpan etkisinin oluşmasına inşallah vesile olacak. Atacağımız bu adımlar Türkiye'nin yapay zeka vizyonu çerçevesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyacağımız yepyeni bir başarı hikayesine inşallah vesile olacak" dedi.

'BÜTÜN RAKİPLERİMİZİN ÖNÜNE ÇOK HIZLI GEÇECEĞİZ'

Bakan Kacır, "Başkalarının izinden giderek hareket etmeyeceğiz; onları taklit etmeyeceğiz. Paradigma değişiminin yaşandığı alanlara odaklanacak ve hedefe daha hızlı erişmenin yollarını bulacağız. Savunma sanayinde böyle yaptık. Başkaları gibi insanlı havacılığa yönelmedik. Onların onlarca yılda geliştirdikleri, yüz milyarlarca dolar harcadıkları, on binlerce insan kaynağıyla elde ettikleri neticeleri, onlar gibi yaparak, onların izinden giderek, onların takipçisi ve taklitçisi olarak elde etmeye çalışmadık; ya ne yaptık. Paradigma değişimine odaklandık. Geleceğin teknolojisine hazırlandık. Yarının dünyasına hazırlandık ve nihayetinde bütün rakiplerimizin önüne çok daha maliyet etkin yöntemlerle, çok daha hızlı geçmeyi başardık. İşte yapay zekada da bakış açımız bu olacak. Kendi verimizi kendimizde tutacağız. Kendi veri setlerimizi oluşturacağız. Her sektörümüzde veri tablolarını uyumlaştıracağız. Böylelikle bizim veri setlerimiz belki onlarınkiler kadar büyük olmayacak, dolayısıyla belki işlemci gücü ihtiyacımız onlar kadar olmayacak ama çok daha hızlı, çok daha etkin sonuçlar elde edeceğiz. Eğer kendi verimizi en optimum şekilde oluşturmayı, en nitelikli şekilde bu bağı sektörel olarak kurabilmeyi, kamuyla özel sektörü bu alanda biraraya getirebilmeyi başarır ve verimizi başkalarına kaptırmazsak, birilerinin veri tarlası olma tuzağına düşmezsek; Allah'ın izniyle, sizlerin bilgisi, gayreti, emeğiyle göreceksiniz bu alanda da bütün rakiplerimizin önüne çok hızlı geçeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE 1 YILDA YAKLAŞIK 1,1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILIYOR'

Bakan Kacır, "Kendi dil modellerimizi oluşturuyoruz artık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımıza TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka dil modeli BİLGE'yi takdim ettik. BİLGE, Cumhurbaşkanımıza ve devletimize kişisel yapay zeka asistanı olarak hizmet sunacak artık. BİLGE'yi önümüzdeki dönemde yaygınlaştıracağız. Önce kamuda, sonra sektörel uygulamalarda ve nihayetinde sizlerin kullanımında. İnşallah BİLGE, Türkiye'ye değer katmaya devam edecek. Elbette özel sektör tarafından yürütülen çalışmalara da ciddi destek sunacağız. Bu alanda girişimciliği kuvvetlendireceğiz. Birkaç hafta önce sadece yapay zeka girişimlerine özel 150 milyon dolarlık bir kamu kaynağını harekete geçirdiğimizi duyurduk. Türkiye'de girişim sermayesi hacmini büyütüyoruz. 2019 öncesinde Türkiye'de teknoloji girişimlerine 1 yılda yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yapılıyordu. Şimdi Türkiye'de teknoloji girişimlerine bir yılda yaklaşık 1,1 milyar dolar yatırım yapılıyor. Dolayısıyla kamu kaynaklarıyla, özel sektör yatırımlarıyla teknoloji girişimlerinin finansmana erişim ihtiyacına cevap vermek adına adımlarımızı inşallah atmayı sürdüreceğiz. Bu yolda değer üretmek isteyen, Türkiye'ye ve insanlığa hizmet etmek isteyen her bir girişimcimizin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya devam edeceğiz. Bunları başarmak zorundayız; çünkü biz yeryüzünde adalet için, merhamet için tarih boyunca kuvvetli bir misyon üstlenmiş Türk milletinin evlatlarıyız" dedi.

'MİSYONUMUZ DAVAMIZ İNSANLIK DAVASIDIR'

Bakan Kacır, "3 yıldır Gazze'de kardeşlerimiz bir soykırıma maruz bırakıldılar ve o soykırımı durduracak bir küresel sistem olmadığını maalesef hep birlikte müşahade ettik. Bununla birlikte bir şey daha gördük: Hukukla sınırlandırılmayan, ahlakla, etikle sınırlandırılmayan bir teknoloji adına ne derseniz deyin, ister bilgisayar devrimi, ister internet devrimi, ister yapay zeka devrimi deyin insanlığa yarar getirmez. Teknoloji ancak hak namına geliştiriliyorsa insanlık için faydalıdır. İşte bu yüzden misyonumuz sadece Türkiye sınırlarıyla sabit değildir. Misyonumuz, davamız insanlık davasıdır" şeklinde konuştu.

'BU MODELİ HEP BERABER ALIN TERİMİZLE VE EMEĞİMİZLE ORTAYA KOYACAĞIZ'

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımızın akanımızın gayret ve emekleriyle Türkiye'nin vizyonunu açıkladı. Ne dedi. 'Fark et, istifade et, üret ve yönet' İşte biz bugün fark ettik, istifade edeceğiz, üreteceğiz ve yöneteceğiz. Böylece Allah'ın izniyle su akarken o suyu seyreden değil, o suyun bıraktığı izi sürerek medeniyeti inşa eden, zamanın ruhunu benimsemiş, içselleştirmiş ve insanlığın emrine, hizmetine sunacağımız bu modeli hep beraber alın terimizle ve emeğimizle ortaya koyacağız" dedi.

'BU YIL 119 ÖĞRENCİ TAKIMINA TOPLAM 20 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK'

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise, "Bilim ve teknolojinin kalbi olan üniversiteler ve teknoparklar olarak, devlet kurumlarımızla ve girişimcilerimizle birlikte gövdemizi taşın altına koymamız gerekiyor. Üniversitemiz bu stratejik alanın akademik ve pratik liderliğini üstlenmenin tarihi sorumluluğunu taşımaktadır. Yakın zamanda kurduğumuz yüzde 100 İngilizce eğitim veren Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümümüz, geliştirdiği yapay zeka modeliyle bu alandaki iddiamızı somut bir başarıya dönüştürdü. Türkiye'nin en büyük öğrenci destek programı 'Yıldız Kaşifleri' ile bu yıl 119 öğrenci takımına toplam 20 milyon lira destek sağladık. Yapay zeka teknolojileri, projeler arasında önemli bir yer edindi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı