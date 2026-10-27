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YTÜ Mimarlık Fakültesi heyeti Diyarbakır Çermik'te Melike Belkıs Kaplıcaları'nı gezdi

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YTÜ Mimarlık Fakültesi heyeti Diyarbakır Çermik'te Melike Belkıs Kaplıcaları'nı gezdi
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YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrenci ve akademisyenleri, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Belediyeler Birliğinin teknik gezisi kapsamında Diyarbakır'ın Çermik ilçesini ziyaret etti. Heyet, Melike Belkıs Kaplıcaları ve ilçedeki tarihi yapılarda inceleme yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrenci ve akademisyenleri, teknik gezi kapsamında Diyarbakır'ın Çermik ilçesini ziyaret etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğince yürütülen teknik gezi ve saha çalışması kapsamında Diyarbakır'a gelen YTÜ heyeti ilk olarak Melike Belkıs Kaplıcaları'nı gezdi.

Gezide teknik ekipten hamam yapısı ve kaplıcalardaki sıcak su hakkında bilgi alan YTÜ heyeti, ilçedeki tarihi yapıları da gezerek inceledi.

Kaynak: AA
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