İSOV Dinçkök YTÜ MTAL'in 2026-2027 dönemi açılışında 33 öğrenciye bilgisayar verildi

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Dinçkök Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (İSOV Dinçkök YTÜ MTAL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odasından (İSO) yapılan açıklamaya göre, İSO ve İSOV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya, İSOV üyeleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende ayrıca, İSOV Dinçkök YTÜ MTAL'i ilk üç tercihi arasında yazarak okulu kazanma başarısı gösteren 33 öğrenciye bilgisayarları takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Bahçıvan, öğrencilerden sadece diploma sahibi olmak yerine merak eden, sorgulayan, üreten, teknolojiyi kullanan, bunun da ötesinde teknolojiye yön verebilen bireyler olarak yetişmelerini arzu ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin üretimde, sanayide ve teknolojide geleceğini belirleyecek en önemli gücün iyi yetişmiş insan kaynağı olduğuna işaret eden Bahçıvan, "Biz sanayiciler, bunu her gün çok yakından görüyoruz. Üretim dünyası büyük bir hızla değişiyor. Yapay zekadan otomasyona, yenilenebilir enerjiden dijital teknolojilere kadar hemen her alanda yeni bir dönem yaşanıyor. Bu yeni dönemde ülkeler arasındaki rekabeti yalnızca sahip olunan makineler ya da sermaye değil bilgiyi üretebilen, teknolojiyi anlayabilen ve onu değere dönüştürebilen insanlar belirleyecek. İşte mesleki ve teknik eğitime verdiğimiz önemin temelinde de bu anlayış bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Örnek bir eğitim modeli oluşturmayı arzu ediyoruz"

Bahçıvan, YTÜ ile gerçekleştirilen işbirliğinin stratejik önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nisan ayında YTÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız işbirliği protokolüyle okulumuza yeni ve çok değerli bir güç daha katıldı. Bu işbirliği kapsamında okulumuzun adına 'YTÜ' ibaresi eklendi ancak bizim için bu işbirliğinin esas anlamı, tabeladaki bir değişiklikten çok daha fazlası. Amacımız, mesleki ve teknik öğretim ile üniversite arasında güçlü ve sürdürülebilir bir köprü kurmak, öğrencilerimizin YTÜ'nün akademik birikiminden ve teknik imkanlarından yararlanabilmelerini sağlamak ve eğitim niteliğini hep birlikte daha ileriye taşımaktır. Böylece sanayi, üniversite ve mesleki eğitimin aynı hedef etrafında buluştuğu örnek bir eğitim modeli oluşturmayı arzu ediyoruz."

Yeni eğitim öğretim yılında attıkları bir diğer önemli adımın hazırlık sınıfının açılması olduğunu belirten Bahçıvan, güçlü mesleki eğitimin, yabancı dil ve iletişim becerileriyle desteklenmesinin önemine işaret etti.

Bahçıvan, gençlerin yalnızca Türkiye'deki değil dünyadaki gelişmeleri de yakından takip edebilecek donanıma sahip olmalarını istediklerini vurgulayarak, "Okulumuzun eğitim alanlarını da çağın ihtiyaçları doğrultusunda genişletiyoruz. Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanlarımızın yanına bu yıl Yapay Zeka ve Bilişim Teknolojileri gibi çok önemli iki alan eklendi. Bu iki alanın okulumuza kazandırılmasını özellikle değerli buluyorum." görüşünü paylaştı.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de öğrencilerin yalnızca maddi destekle inşa edilen bir okulda eğitim görmediklerini, logolarını taşıyan iki güzide kurumun ekonomi, sanayi ve eğitim alanındaki katkılarını liseye başlarken tanıma fırsatı bulduklarını belirtti.

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya da Milli Eğitim Bakanlığı, İSO ve YTÜ'nün gücünü birleştirip yeni bir gelecek ortaya koymak, yeni bir model oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Eğer üniversiteler ile liseler arasındaki mesafeyi daraltırsak gençlerimizin ufku artacak üniversiteyle sanayinin arasındaki mesafeyi kısaltırsak da üretimin kapasitesinin artacağı kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA