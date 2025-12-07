YTÜ'de sahnelenen 'Vaka' oyununun geliri Gazze'ye gönderilecek

Mavi Umut Gönüllüler Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğiyle sahnelenen "Vaka" oyununun geliri Gazze'ye gönderilecek.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, akademi dünyasındaki öncü rolünü sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırmaya devam eden üniversite, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık iklimini somut iyilik hareketine dönüştürdü.

Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte YTÜ, sanatın iyileştirici gücünü ve toplumsal dayanışmayı "Vaka" oyunuyla sahneye taşıdı.

YTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Mavi Umut Gönüllüler Derneği işbirliğinde, Engelsiz Tayfa Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen tiyatro oyunu, sanatseverleri ve yardım gönüllülerini aynı çatı altında buluşturdu.

Yaklaşık 400 seyircinin tek yürek olduğu gecede oyundan elde edilen gelir, Gazze'deki aşevlerine gönderilecek.

"Engelsiz Tayfa Gazze İçin Sahnede" mottosuyla düzenlenen etkinlikte seyirciler, hem sahnedeki performansa ortak oldu hem de Gazze için oluşturulan dayanışmaya destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, üniversitelerin sadece bilim üreten kurumlar değil aynı zamanda toplumun vicdanını temsil eden yapılar olması gerektiğini vurguladı.

Debik, üniversitelerin misyonunun sadece akademik bilgi üretmekle sınırlı kalmaması, aynı zamanda küresel sorunlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"'Vaka' oyunuyla sahnelenen bu anlamlı etkinlik, engelin bedende değil empati yoksunu zihinlerde olduğunu hatırlatırken sınırların ötesine uzanan bir iyilik hareketine dönüşmüştür. Sanatın diliyle kurduğumuz bu köprü, mesafeleri ve engelleri aşarak bizi ortak bir vicdanda buluşturuyor."

YTÜ ailesi olarak Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı duruşlarını sanat ve dayanışmayla perçinlediklerini anlatan Debik, "Engelsiz kardeşlerimizin sahnelediği bu oyunun gelirinin Gazze'de sıcak bir aşa dönüşecek olması, kurumsal değerlerimizin en somut ifadesi." ifadelerine yer verdi.

Mavi Umut Gönüllüler Derneği Başkanı Safiye Aydın da salonu dolduran kalabalığın dayanışma ruhunu yansıttığını belirtti.

Aydın, projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı YTÜ yönetimine teşekkürlerini ileterek, sanatın birleştirici gücüyle elde edilen gelirin doğrudan Gazze'deki aşevlerine ulaştırılacağını bildirdi.